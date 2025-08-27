Pesaro, notte di tensione in centro: lite tra due gruppi di giovani, volano bottiglie

Momenti di tensione nella notte appena trascorsa nel centro di Pesaro, tra via San Francesco e piazzale Matteotti. Poco prima di mezzanotte, una lite tra due gruppi di giovani e giovanissimi è degenerata, con il lancio di bottiglie e l’intervento immediato della Polizia di Stato.

Secondo quanto ricostruito, un gruppo di cinque ragazzi si trovava nel piazzale quando altri quattro giovani, di origine cingalese, si sono avvicinati da via San Francesco. La situazione è rapidamente degenerata in una colluttazione.

Gli agenti della Volante intervenuti hanno proceduto all’identificazione di tutti i coinvolti. Sono in corso accertamenti per stabilire le responsabilità e valutare eventuali provvedimenti a carico dei partecipanti.

La vicenda, per fortuna senza gravi feriti, ha creato momenti di apprensione tra i passanti e sottolinea l’attenzione costante delle forze dell’ordine per garantire sicurezza nelle zone più frequentate della città.