Pesaro. Riapre il Conservatorio Rossini dopo due anni di lavori

Dopo un intervento di ristrutturazione durato due anni, il Conservatorio Rossini di Pesaro torna a essere pienamente operativo. L’edificio, storico punto di riferimento per la musica nella città, sarà pronto per accogliere gli studenti e il personale all’inizio del prossimo Anno Accademico. I lavori hanno riguardato sia il restauro degli spazi interni sia interventi di miglioramento strutturale, al fine di garantire ambienti più funzionali e moderni. La riapertura rappresenta un passo importante per il settore musicale locale, che potrà contare su un’istituzione rinnovata e più funzionale alle esigenze di studenti e docenti.