Pesaro. Ricerche intense per un 34enne scomparso a Montelabbate: ritrovato in un’area boschiva

Montelabbate – La mattina del 15 gennaio ha visto scattare un’operazione di ricerca intensa per un 34enne scomparso, dopo che un familiare ha rivelato preoccupanti segnali di disagio. I familiari, allarmati dalla situazione, hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine.

Le ricerche sono state condotte da due pattuglie dei carabinieri e supportate da un elicottero, che ha sorvolato l’area industriale e i dintorni del comune. L’intervento aereo si è rivelato decisivo, consentendo di ispezionare zone più difficili da raggiungere via terra.

Dopo diverse ore di operazioni, l’uomo è stato rinvenuto in stato di incoscienza nei pressi di una zona boschiva adiacente. Immediatamente soccorso, è stato successivamente trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie e per un approfondito controllo delle sue condizioni di salute.

Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre i familiari esprimono un sospiro di sollievo per il ritrovamento del loro congiunto.