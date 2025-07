Pesaro, scontro tra due auto vicino al porto: giovane donna trasferita in elicottero ad Ancona

Momenti di grande tensione nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 1° luglio, lungo la Strada tra i Due Porti, a pochi metri dal Cantiere Rossini, a Pesaro. Due automobili si sono scontrate violentemente poco dopo le 17:00, provocando il ferimento di una giovane donna e generando rallentamenti significativi alla circolazione nella zona portuale.

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, l’incidente ha coinvolto una Fiat 500 rossa, che procedeva in direzione del centro città provenendo dal mare, e una Suzuki S-Cross. L’impatto tra i due veicoli è stato tale da far perdere il controllo all’utilitaria, che ha terminato la sua corsa con un testacoda.

Alla guida della Fiat 500 c’era una giovane donna, rimasta ferita in modo serio. Sebbene fosse cosciente all’arrivo dei soccorritori, le sue condizioni hanno richiesto l’immediato intervento dell’elisoccorso. L’elicottero l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale regionale di Ancona, dove è stata affidata alle cure dei sanitari.

Più lievi le conseguenze per l’uomo di 68 anni al volante dell’altro veicolo, che è stato comunque trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Pesaro per gli accertamenti del caso.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato tempestivo: la Polizia Locale ha regolato la viabilità e avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco hanno collaborato nelle operazioni di soccorso, tra cui l’estrazione della donna dall’abitacolo.

L’incidente ha causato inevitabili disagi al traffico, con rallentamenti e temporanee chiusure necessarie a garantire la sicurezza dell’area, la rimozione dei mezzi coinvolti e il ripristino della normale viabilità.