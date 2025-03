Pesaro. Scoperto vaso di cocaina durante escursione in mountain bike

Pesaro, 24 marzo 2025 – Un’escursione in mountain bike si è trasformata in un’imprevista scoperta per un gruppo di ciclisti che, nel pomeriggio di domenica 23 marzo, ha rinvenuto quasi un chilo di cocaina in un bosco a Montefabbri, frazione del comune di Vallefoglia, in provincia di Pesaro Urbino.

Mentre percorrevano un sentiero immerso nel verde, i ciclisti si sono imbattuti in un vaso di vetro interrato. All’interno, hanno trovato diversi pacchetti contenenti una sostanza bianca, successivamente identificata come cocaina. Preoccupati per la natura del rinvenimento, i ciclisti hanno prontamente avvisato le forze dell’ordine.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato il sequestro della sostanza e avviato un’indagine per risalire all’origine della droga. Secondo le stime, il valore della cocaina trovata, se messa in commercio, potrebbe superare i 60mila euro.

Questo evento non è isolato: soltanto qualche settimana prima, il 3 marzo, un uomo a Cesane di Urbino, mentre cercava funghi, aveva scoperto un contenitore simile, che conteneva circa 900 grammi di cocaina. Le autorità locali intensificano le indagini nella speranza di identificare i responsabili e comprendere la rete di traffico coinvolta.