Pesaro sotto choc: motociclista aggredito con mazza da baseball dopo lite in strada, aggressore in fuga

Nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la trafficata Statale Adriatica a Pesaro, si è consumato un episodio di violenza che ha allarmato residenti e automobilisti. Intorno alle 18, nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco, un diverbio tra un motociclista e un automobilista è degenerato in un’aggressione violenta, culminata con l’uso di una mazza da baseball.

Secondo quanto riportato dai media marchigiani, l’automobilista, infastidito dall’andatura del centauro, lo avrebbe inseguito, quindi. apèprofittando di una fermata dle motociclista, sarebbe sceso dalla vettura e avrebbe estratto una mazza da baseball dal bagagliaio, colpendolo ripetutamente. I colpi hanno causato la rottura della visiera del casco e numerose ferite al motociclista, fortunatamente non gravi secondo il personale sanitario intervenuto.

Subito dopo l’aggressione, l’uomo si è rimesso alla guida ed è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. La Polizia, giunta tempestivamente, ha raccolto testimonianze e sta conducendo serrate ricerche per individuare il responsabile, anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza lungo la statale.

La vittima, ancora sotto shock, è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti e cure. Le autorità non escludono sviluppi imminenti nelle indagini.

Questo episodio mette in luce quanto possa rapidamente degenerare un semplice litigio in strada, sottolineando l’importanza di mantenere la calma e il rispetto tra gli utenti della strada, soprattutto in aree molto trafficate come quella di Pesaro.