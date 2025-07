Pesaro, torna Baby Baia: un parco giochi all’aperto per bambini in Piazza Europa ogni martedì di luglio

Riparte stasera a Pesaro l’appuntamento con Baby Baia, il format ormai consolidato che ogni anno coinvolge centinaia di famiglie con un ricco programma di attività dedicate ai più piccoli. Per tutto il mese di luglio, ogni martedì – 1, 8, 15, 22 e 29 – la zona di Piazza Europa si trasformerà in un vivace parco giochi a cielo aperto, offrendo ai bambini tante opportunità di svago e divertimento.

Il Comune di Pesaro ha annunciato che Baby Baia proporrà un mix variegato di eventi: artisti di strada, spettacoli di magia e teatro per ragazzi, laboratori creativi, baby dance, bottega del trucco e molte altre attività pensate per stimolare la cultura, lo sport e la creatività. Non mancheranno momenti dedicati all’educazione e alla salute, con iniziative multisensoriali e attività anche in lingua inglese, grazie alla collaborazione con associazioni del territorio.

L’iniziativa si conferma un’occasione importante per far vivere ai più piccoli un’esperienza coinvolgente e formativa, accompagnata da momenti di socialità per tutta la famiglia. Il Comune invita tutti a partecipare con entusiasmo: “Vi aspettiamo!” è l’invito rivolto a grandi e piccini per condividere insieme serate di gioco e allegria.