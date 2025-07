Pesaro Urbino, maltempo provoca 10 interventi dei Vigili del Fuoco: nessuna grave criticità

Sabato scorso, l’altro ieri, un’ondata di maltempo ha colpito la regione Marche, impegnando intensamente i Vigili del Fuoco con circa 60 interventi in poche ore. Nella provincia di Pesaro Urbino si sono registrati 10 interventi, principalmente per la rimozione di alberi e rami caduti e per allagamenti in locali seminterrati.

La situazione più critica si è verificata nella provincia di Fermo, con 25 interventi tra Fermo, Ponzano di Fermo e Grottazzolina, dove i Vigili del Fuoco hanno operato per garantire il ripristino della viabilità e la sicurezza dei cittadini.

Nonostante il numero elevato di interventi, non sono state segnalate gravi criticità. Alle ore 19 di ieri, la distribuzione degli interventi per provincia era la seguente: Ancona 11, Macerata 7, Ascoli Piceno 7, Pesaro Urbino 10 e Fermo 25.

Il servizio di soccorso raccomanda prudenza negli spostamenti e invita a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo, monitorando costantemente l’evoluzione delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore.