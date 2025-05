Pesaro, vento e pioggia sferzano la costa: alberi abbattuti e decine di interventi

Una nuova ondata di maltempo ha colpito la costa marchigiana tra giovedì e venerdì, lasciando dietro di sé una lunga scia di danni, in particolare a Pesaro. Raffiche di vento particolarmente intense e piogge persistenti hanno messo a dura prova la città e l’intero territorio provinciale, con decine di richieste di intervento arrivate ai soccorritori.

Il fenomeno più significativo si è verificato nel pomeriggio di giovedì, attorno alle 16, quando un imponente pino è crollato in viale Gorizia. L’albero è precipitato sull’area stradale senza causare feriti né danni a veicoli, ma l’episodio ha evidenziato la pericolosità delle condizioni meteo in peggioramento.

Durante la notte, le condizioni sono ulteriormente peggiorate. In diversi quartieri della città si sono registrati crolli di alberi e cadute di rami, con conseguenti disagi alla viabilità. A fronte di queste criticità, si è attivata un’ampia operazione di emergenza che ha coinvolto Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Aspes, MMS e il Centro Operativo Comunale. Le squadre sono intervenute in modo coordinato per ripristinare la sicurezza, sgomberare le strade e valutare situazioni potenzialmente pericolose.

Nel solo arco della notte tra giovedì e venerdì, i Vigili del Fuoco hanno registrato circa 30 interventi nella provincia di Pesaro e Urbino. Le aree maggiormente colpite sono state quelle lungo il litorale, dove il vento ha soffiato con intensità quasi da burrasca. Le operazioni si sono concentrate sulla rimozione di alberi abbattuti, la messa in sicurezza di rami pericolanti e il supporto alla viabilità urbana.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di rischio.