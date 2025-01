Pesaro. Vincite milionarie in anni diversi e sempre alla Lotteria Italia alla Tabaccheria Cardinali

La tabaccheria Cardinali di Pesaro ha registrato un evento straordinario: per la seconda volta in quattro anni, ha venduto un biglietto vincente della Lotteria Italia. Nell’estrazione del 6 gennaio 2025, il biglietto serie T378442, che ha fruttato al fortunato possessore 2,5 milioni di euro, è stato acquistato proprio in questo esercizio commerciale.

Questo successo segue quello del 2020, quando la stessa tabaccheria vendette il biglietto serie E409084, risultato vincitore del primo premio da 5 milioni di euro.

Lucia Orazi, moglie del titolare Marcello Bucci, ha espresso la sua incredulità: “Sono incredula per quanto accaduto, soprattutto perché è la seconda volta in quattro anni”. Ha aggiunto che la notizia ha attirato l’attenzione di numerose persone e ha ricevuto molti messaggi di congratulazioni da amici e familiari.

Per quanto riguarda l’identità del vincitore, Lucia ha dichiarato: “Non si è palesato, ma ancora aspettiamo quello di quattro anni fa; potrebbe essere davvero chiunque, magari un turista o una persona di passaggio, così come un residente”. Ha ipotizzato che il biglietto possa essere stato venduto durante il periodo natalizio, quando la città era particolarmente affollata, anche grazie agli eventi legati a Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024.

La tabaccheria Cardinali, situata in piazzale Lazzarini, sembra dunque essere un luogo particolarmente fortunato per gli appassionati della Lotteria Italia, avendo distribuito premi milionari in due occasioni ravvicinate.