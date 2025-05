Peschereccio incagliato a Cesenatico: Salvataggio dei naufraghi completato con successo

Questa mattina, martedì 28 gennaio 2025, la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Rimini ha ricevuto una richiesta di soccorso proveniente dal peschereccio “Calimero Sampa”, della marineria di Cesenatico. L’unità, di circa 20 metri, si è incagliata su una scogliera a circa 250 metri dalla costa, per motivi ancora da chiarire.

Immediatamente, la Guardia Costiera ha mobilitato la motovedetta CP 842 e il battello pneumatico GC B142 per effettuare il salvataggio dell’equipaggio, composto da quattro membri, tra cui un italiano e tre tunisini. I naufraghi si erano rifugiati sulla tuga del peschereccio, inclinato e adagiato sul fondale marino.

Le operazioni di soccorso sono state rese difficili dalle condizioni del mare, con bassi fondali e un moto ondoso crescente. Dopo circa 45 minuti di manovre, tutti i membri dell’equipaggio sono stati trasbordati in sicurezza sul gommone della Guardia Costiera e portati a terra, apparentemente illesi.

Un’ambulanza del 118 è intervenuta sul posto per fornire assistenza medica. I membri dell’equipaggio, visitati, sono stati giudicati in buone condizioni, ma sono stati comunque trasferiti all’Ospedale di Cesena per ulteriori controlli.

L’Autorità marittima ha intimato all’armatore del peschereccio di adottare misure per garantire la sicurezza della navigazione e la protezione dell’ambiente marino. È stata aperta anche un’inchiesta amministrativa per accertare le cause dell’incidente.