Pestaggio a Sanremo, tre arresti per aggressione a 21enne disabile

Tre persone sono state arrestate e dovranno rispondere dell’accusa di avere picchiato selvaggiamente un ragazzo di 21 anni con disabilità motoria, aggredito a Sanremo dove si trovava in vacanza. L’episodio risale alla notte tra sabato e domenica scorsi e ha profondamente scosso la riviera di ponente. Il video dell’aggressione che sta circolando sul web è diventato virale.

Il pestaggio fuori da una discoteca

Il 21enne originario del Piemonte, da quanto ricostruito, è stato aggredito fuori da una discoteca sul lungomare dove si trovava insieme a due amici. Accerchiato, senza motivo, e picchiato ferocemente in una via laterale da un gruppo di tre giovani che non hanno smesso fino all’arrivo della polizia. I tre, di origini straniere risultati residenti in Francia, sono stati fermati e si trovano nel carcere di Valle Armea. Del gruppetto farebbe parte anche un quarto soggetto non ancora rintracciato.

LaPresse