Peter Pan Misano Adriatico, febbraio 2024 Clorophilla, Vida Loca, 90 Wonderland, Power Of Love, Ralf 

Febbraio 2024: la programmazione del Peter Pan di Misano Adriatico entra decisamente nel vivo, con la serata Vida Loca ogni sabato sera, ed i venerdì che alternano diversi format e special guest.

Venerdì 2 è in programma il primo Clorophilla di quest’anno con Fabrizio Minuz, Mappa, Botteghi e Tanja Monies; con scenografie a tema e animazione che cambiano e si succedono di continuo, con una colonna sonora tech-house: uno spettacolo di rara eleganza ed altrettanta energia, davvero unico nel suo genere e che si richiama alle atmosfere di Ibiza e Miami. Intrattenimento allo stato puro, ogni volta sempre unico, ogni volta sempre diverso.

Venerdì 9 sarà il turno del party 90 Wonderland, venerdì 16 di Power Of Love in modalità Carnival Edition, venerdì 23 ospite speciale DJ Ralf. Assoluto riferimento del djing italiano ed internazionale, Ralf non smette mai di entusiasmarsi e di stupire, basti pensare alle sue performance insieme all’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro, ad Umbria Jazz, a quelle insieme al suo amico di vecchia data Jovanotti. “Mancato ballerino di prima fila, faccio ballare la gente da più di trent’anni. E questo è quanto” si legge nella sua biografia. Non serve davvero aggiungere altro.

Il Peter Pan è aperto venerdì, sabato e prefestivi. Il suo ristorante propone menu alla carta di carne e pesce e il suo autentico salottino Asian Lounge: 50 posti a sedere, ai quali accedere esclusivamente con prenotazione e con menù alla carta, nel quale convivono specialità mediterranee e del Far East (sushi e tanto altro), così come i suoi bar sono caratterizzati da un servizio premium e da un’ottima selezione di cocktail e distillati.