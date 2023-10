Peter Pan Misano Adriatico: tradizione ed innovazione venerdì 20 ottobre 2023  inaugurazione stagionale 

Tradizione ed innovazione: fattori che da sempre fanno parte del DNA della Romagna e che si ritrovano alla perfezione nel Peter Pan Club di Misano Adriatico, che venerdì 20 ottobre inaugura la sua stagione 2023/24 con un party ad invito con in console Samuele Sartini, Nicola Zucchi, Tanja Monies, Minuz e Matteo Pietrelli.

Il Peter Pan è pronto a confermarsi una scelta più che sicura per trascorre cena e dopocena nelle colline romagnole. Merito del suo ristorante Asian Lounge, al quale si accede soltanto su prenotazione e dove si mangia alla carta, con un menù che alterna carne e specie, cucina del territorio e asiatica, così come i bar del Peter sono sempre più impreziositi da un servizio premium e da una ottima selezione di cocktail e distillati. come i suoi bar sono caratterizzati da un servizio premium e da un’ottima selezione di cocktail e distillati.

La programmazione del Peter Pan propone ogni sabato sera Vidaloca e i suoi ritmi a metà tra l’urban e il pop; al venerdì si alternano i suoi format Clorophilla, 90 Wonderland e A-Woman. Una programmazione volutamente a 360°, con serate in grado di alternare musica, animazione e cast artistico, sempre all’insegna della qualità e del buon gusto, con scenografie e spettacoli autoprodotti, grazie a temi che variano di volta in volta, come si vede nei migliori locali di Ibiza, Miami, Londra e Las Vegas.

Martedì 31 ottobre 2023 – per la notte di Halloween – il Peter Pan proporrà il suo primo ospite speciale stagionale: Ilario Alicante.

Peter Pan Club Misano Adriatico