Piacenza 1 – San Marino 1

Nella 29ª giornata del Girone D di Serie D, il Piacenza Calcio e il San Marino Calcio hanno concluso l’incontro con un pareggio per 1-1 allo stadio Garilli di Piacenza.

Il match è iniziato con grande intensità, e già al 6′ il Piacenza ha trovato il vantaggio: su un cross dalla sinistra di Palma, Santarpia ha colpito di testa servendo un assist per D’Agostino, che da pochi passi ha battuto il portiere avversario. Tuttavia, la risposta del San Marino è stata immediata: all’8′, una disattenzione difensiva dei biancorossi ha permesso a Mezzasoma di servire Arcopinto, che, libero in area, ha controllato e segnato il gol del pareggio.

Nel prosieguo del primo tempo, il Piacenza ha cercato di riportarsi in vantaggio, creando alcune opportunità, tra cui un colpo di testa di Recino al 27′ ben parato dal portiere del San Marino, Branduani. Al 43′, una chance significativa per i padroni di casa: dopo un rimpallo favorevole, Castelli ha servito Muhic, il cui tiro da posizione favorevole è terminato fuori.

Nel secondo tempo, il Piacenza ha continuato a premere, sfiorando il gol al 70′ con un colpo di testa di Bachini su punizione di D’Agostino, deviato in corner. Sul successivo calcio d’angolo, Recino ha impegnato seriamente Branduani, che ha effettuato una parata decisiva. Nonostante gli sforzi, il risultato è rimasto invariato fino al fischio finale.

Con questo pareggio, il Piacenza sale a 34 punti, guadagnando una lunghezza sulla zona playout, ma rimane in una posizione delicata nella lotta per la salvezza. Il San Marino Calcio, dal canto suo, ottiene un punto importante in trasferta, mantenendo vive le speranze di migliorare la propria posizione in classifica nelle prossime giornate.

Il Piacenza sarà atteso da una trasferta impegnativa sul campo dell’Imolese nella prossima giornata, mentre il San Marino Calcio cercherà di sfruttare il morale derivante da questo risultato positivo per affrontare al meglio i prossimi incontri del campionato.