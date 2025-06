Pietracuta. Grande successo per Uno Smash per la Vita

Lo scorso Sabato 28 giugno 2025 si è svolta a Pietracuta la terza edizione del Torneo Solidale di Padel “Uno Smash Per La Vita”, organizzato da Aido Regionale Emilia-Romagna e dal Circolo Tennis Valmarecchia, in collaborazione con Croce Verde, Avis, Aovam e Aned, con il sostegno del Gruppo Carli di Torello, dell’Azienda Agricola Ciavattini di San Leo, Despar e Piume’ di Novafeltria, l’Angolo della Pizza di Pietracuta , il Ristorante Tanha di Borgnano, Salone Glamour di San Marino e Alpha Padel di Rimini.

La manifestazione, patrocinata dal Centro Riferimento Trapianti, dal CONI, dal CIP, dalla FITP Emilia-Romagna, dall’Unione dei Comuni della Valmarecchia e dal Comune di San Leo, ha visto la partecipazione di coppie miste, composte da atleti portatori di trapianto, familiari di pazienti, familiari di donatori, operatori del 118, infermieri e medici.

Quest’anno è stato assegnato il 2° “Memorial Giada Penserini” in ricordo della ragazzina sanmarinese, donatrice multiorgano: per la cronaca sportiva il trofeo se lo è aggiudicato Elisa Fanti, trapiantata di rene.

All’interno del ricco programma, grazie alla collaborazione dell’AVIS di Novafeltria, è stata inoltre organizzata una suggestiva camminata guidata, fino al “Castello di Saiano”.

La premiazione dei partecipanti è stata effettuata da un ricco parterre, di ambito non solamente locale;

Gilberto Fantini Presidente Fitp Emilia Romagna (trapiantato),

Davide Morri Coordinatore COP Anestesia e Rianimazione Infermi di Rimini,

Emanuele Mambelli Direttore Nefrologia e Dialisi Infermi di Rimini,

Mario Santarelli Direttore Radioterapia Oncologica De Lellis di Rieti e Consigliere Nazionale Aido,

Francesco Brandoli Allenatore della Nazionale Italiana di Pallavolo Trapiantati e Responsabile per la Comunicazione Aido Emilia-Romagna,

Lia Blatti Referente Aido per la Provincia di Rimini – Ideatrice e curatrice dell’evento (trapiantata),

Domenico Roberto Consigliere Regionale AIDO Emilia Romagna (trapiantato),

Giacomo Saccani Consigliere Comunale di San Leo con delega allo Sport.

Presente inoltre la dott.ssa Erika Cordella Direttrice del Centro Regionale Trapianti Emilia-Romagna, il “padrone di casa” Valerio Carli Vice Presidente Tennis Club Valmarecchia e l’immancabile Stefano Penserini, papà di Giada, a cui va una smisurata riconoscenza, per un gesto d’amore incondizionato, che ha salvato diverse vite.

Ad aggiudicarsi il torneo di Padel “Uno smah per la Vita” si è confermata la coppia composta da Lorenzo Menghini (Oncologo) e Alessandro Patrocli (Autista 118) che l’ha spuntata in una finale equilibrata sulla coppia composta da Alessandro D’Onghia (Infermiere 118) e Giacomo Rossi (Autista 118).

Il torneo di Tennis invece è stato vinto dalla coppia composta dai nefrologi Mambelli-Bini.

La giornata si è conclusa con una cena solidale a cui hanno partecipato un centinaio di persone, mentre in contemporanea si è tenuto un ulteriore torneo di padel a sorteggio coppie vinto da Mercedes Kiss e Luca Balda.

Nel corso dell’evento sono stati affrontati temi importanti quali il trapianto, la donazione, la prevenzione, i vantaggi della pratica sportiva e dei sani stili di vita, cui hanno fatto seguito toccanti storie ed esperienze di trapianto, raccontate dai diretti interessati, tra i quali:

Tito Malasoma trapiantato di fegato e rene; Elisa Fanti ed Emanuele Ciani trapiantati di rene; Roberta Di Benedetto trapiantata di cuore per ben due volte e ora in lista trapianto di rene. Guest Star della serata il piccolo Alberto Belluzzi, trapiantato di fegato dalla nascita, ché ha premiato atleti e fatto da scrutatore per una lotteria benefica, realizzata grazie alla generosità di un nutrito gruppo di commercianti di Novafeltria : il giovanissimo sammarinese, oltre ad essere orgoglio dei genitori Valentina e Michele, riportati dalla disperazione alla gioia, è ormai “mascotte” adottata da tutta una comunità.

Tutti i proventi della giornata saranno destinati all’acquisto di strumentazione necessaria all’ospedale “Infermi” di Rimini.

Grande successo per una ricorrenza ormai richiesta e benvoluta da tutta la popolazione locale, in onore di Giada e di tutti coloro che grazie ad uno stupendo gesto di amore, salvano tante vite!

Tutti si sono dati appuntamento all’edizione 2026 di “Uno Smash per la Vita” !!!