Pillole di Naturhouse. Parliamo di ritenzione idrica

Il problema della ritenzione idrica non è legato all’eccessiva quantità di acqua nel corpo ma alla sua sbagliata distribuzione, l’acqua infatti tende ad accumularsi nello spazio interstiziale tra una cellula e l’altra.

A colazione scegli cereali integrali che, grazie alla presenza di fibre, agiscono come vere e proprie spazzole dell’organismo. Finita la colazione bevi un altro bicchiere di acqua. A metà mattina mangiate un frutto, è importante assumere liquidi anche dai cibi che mangiamo.

Alcuni frutti infatti contengono una gran quantità di acqua (arance, anguria, ananas, ecc). A pranzo quando è concesso il carboidrato scegli pasta integrale e non farti mai mancare l’insalata o le verdure cotte, il loro contenuto di acqua aiuta a purificare l’organismo.Infine evita di bere bevande zuccherate o gasate, meglio consumare solo acqua. Nel pomeriggio bevete una tisana diuretica, tante le tisane che potrete scegliere: tisana ai finocchi, tisana all’anice, tisana al carciofo, ecc. da bere anche fredde, chiedi alla tua consulente al prossimo incontro!

Alla sera cerca di consumare cibi leggeri che aiutano il corpo ad eliminare i liquidi: sì ad insalate di finocchio e arance, a carciofi cotti al vapore. Per concludere, un aspetto da non trascurare per combattere la ritenzione idrica è il movimento: dedica ogni giorno un momento per concederti una lunga passeggiata a passo sostenuto, questo gioverà a tutto il corpo e anche alla mente!

