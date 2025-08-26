Piloti di ieri e di oggi per il Ventennale del Giro dei Castelli di San Marino

ANDREA NAVARRA, MICKY MARTINELLI, UMBERTA GIBELLINI,

ALESSANDRO ANCONA, LIVIO CECI

il giovane LORENZO CHELI pilota della Porsche Cup,

Presenti equipaggi Tedeschi, Svizzeri, Olandesi e Cechi

Porta del paese premierà la vettura piu significativa

Venerdì 29 e Sabato 30 agosto andrà in scena il 20°Giro dei Castelli, kermesse automobilistica curata dall’Automobile Club San Marino.

Saranno circa settanta le auto al via dall’area ex tiro a volo di Murata, allestita per l’occasione con un maxi schermo che proporrà le foto di venti anni della kermesse bianco azzurra.

Presenti equipaggi provenienti da Germania, Svizzera e repubblica Ceca, che si aggiungono ai numerosi italiani e sammarinesi.

Per l’occasione saranno presenti numerosi piloti ed ex piloti, a partire dal Cesenate Andrea Navarra già campione Italiano ed europeo di rally e vincitore di 22 gare tra cui due edizioni del Rally di San Marino, vincitore inoltre di sette edizioni del memorial Bettega; vanta un quarto assoluto al mondiale in Sardegna; venerdi e sabato schiererà due Subaru Impreza di cui una affidata alla figlia.

Ritorna dalla svizzera Micky Martinelli con la sua storia affascinante, cresciuta nel team del padre che annoverava piloti del calibro di Clay Regazzoni, appena maggiorenne si tuffa nella mischia e, al volante di opel kadett e opel ascona, conquista due titoli italiani femminili nel 1979 e 1980; sempre nel 1980 conquista la Mitropa cup europea in gruppo uno; poi ancora un titolo femminile nel 1981. Nel 1982 guida una Alfa Romeo Alfetta gtv turbodelta ufficiale. Guiderà anche Lancia Stratos e 131 Abarth. Dopo tanti anni di pausa si presenta al Rally Legend conquistando la vittoria di gruppo navigata dalla figlia Giada Todisco Grande.

Micky farà coppia con Umberta Gibellini navigatrice modenese che nel 1988 balza agli onori delle cronache per la prima vittoria assoluta di un equipaggio completamente femminile al Rally Europeo di San Marino, navigando l’elbana Paola De Martini.

Con l’Audi dell’Europa Team nel 1989 e nel 1990 partecipa a numerose gare del campionato mondiale, tra cui Montecarlo, San Remo, Australia, Grecia, Corsica, acquisendo piazzamenti importanti. Numerosi i titoli nazionali femminili conseguiti sulla Penisola.

Micki e Umberta guideranno una Alfa Romeo Gt.

Non mancherà Alessandro Ancona, noto pilota ferrarese, che non riesce ad appendere il casco al chiodo. Una storia, la sua, iniziata nei rally nel 1980 effettuando alcune gare nel Trofeo A112. Dopo qualche anno di apprendistato inizia a correre con macchine d’assoluto avendo a disposizione Ferrari, Lancia, BMW e proprio con un Bmw M3 nel 1991 si aggiudica la Coppa Italia V zona , vincendo varie gare tra cui il Rally degli Abeti. Sabato guiderà una Toyota Celica Carlos Sainz. A San marino sarà navigato per il secondo anno consecutivo dall’esperto Massimo Pilichi.

Sempre presente il collezionista tedesco Martin Peschke su una Alfa Romeo Giulia scalino, e con lui arriveranno altri amici dalla Germania e dall’Olanda

Non sfugge la presenza di alcuni piloti di oggi tra cui Pino Muccioli, rallista sammarinese che disputa il campionato italiano rally storici su terra , e Nicolas Pancotti molto attivo nelle gare di casa.

Probabile ma non ancora certa la presenza di Paolo Valli Presidente della Federazione Automotoristica Sammarinese, organizzatore del Rally Legend, grande collezionista, e in passato ottimo pilota nel campionato italiano rally asfalto.

In extremis potrebbe aggiungersi Federico Martelli, pilota nel trofeo terra dove ha conseguito numerose vittorie ai rally dell’Adriatico e al rally di San Crispino a cui si aggiunge una vittoria prestigiosa al rally di Sardegna.

Presenti anche Fabio Temeroli, Presidente Automobile Club San Marino, vincitore di due titoli italiani di Fuoristrada e primo collezionista sulla Penisola di veicoli storici militari, e

Davide Cheli collezionista di porsche, navigato dal giovane figlio Lorenzo, pilota della Porsche cup e grande promessa dell’automobilismo sammarinese.

Pier Luigi Beccari schiererà la sua splendida Lancia Stratos ex Mister Bean, una delle poche Stratos stradali presenti sulla penisola italiana.

Il noto navigatore sammarinese Livio Ceci siederà sul sedile di destra della Toyota di Federico Alessandrini.

Non mancherà il Vice Presidente dell’Automobile Club San Marino Lucio Daniele, appassionato di auto d’epoca con, al suo attivo, alcune partecipazioni alla Millemiglia;

La vittoria nelle prove di precisione della ventesima edizione della kermesse sammarinese pare essere una lotta marchigiana tra Pieroni e Paciaroni, due piloti appartenenti al club La Manovella del Fermano.

Dietro a loro scalpitano gli equipaggi sammarinesi Marzi con Turci e Neri con Berardi che in questa gara si giocano punti importanti per la vittoria finale del Trofeo della Romagna di cui il giro dei castelli rappresenta il sesto di otto appuntamenti.

Vi aspettiamo numerosi presso l’area ex tiro a volo di murata , venerdi sera per la prova sprint, prologo facoltativo in notturna, e sabato per il ventennale dei castelli sammarinesi.

Comunicato stampa

Ufficio stampa Automobile Club San Marino