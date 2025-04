Pineta di Zadina: la Polizia Locale di Cesenatico identifica due spacciatori

Gli equipaggi del Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Cesenatico – con la collaborazione dell’Unità Cinofila della Polizia Locale di Sassuolo – hanno svolto un’intensa attività di controllo del territorio finalizzata a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti

Cesenatico, 12 aprile 2025_ Nel pomeriggio del 9 aprile, gli equipaggi del Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Cesenatico – con la collaborazione dell’Unità Cinofila della Polizia Locale di Sassuolo – hanno svolto un’intensa attività di controllo del territorio finalizzata a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti attenzionando le aree dove è più elevato il rischio che si verifichino episodi di degrado urbano anche in vista dell’imminente arrivo della stagione estiva.

Nel corso del pattugliamento della pineta di Zadina, un equipaggio del nucleo ha intercettato un giovane nordafricano che, all’alt degli operanti, si è dato alla fuga a bordo di monopattino elettrico. Adottando tutte le cautele finalizzate a preservare l’incolumità degli sportivi che in quel momento stavano svolgendo attività fisica all’interno dell’area verde, gli agenti hanno seguito l’uomo sino al territorio di Cervia dove si introduceva all’interno di una struttura ospitante dei richiedenti asilo. Nel corso della fuga il giovane ha lasciato cadere al suolo due involucri contenenti cocaina e circa 40 grammi di hashish. Con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Locale di Cervia e con il fondamentale contributo dell’unità cinofila veniva operata una perquisizione domiciliare all’interno della stanza dove alloggiava il fuggitivo identificato in un giovane egiziano classe 2006. La perquisizione ha permesso di rinvenire un coltello a serramanico, un bilancino elettronico di precisione e circa 150 grammi di hashish già suddiviso in dosi per la vendita. L’attività di ricerca è stata poi estesa agli effetti personali del coinquilino – anch’esso egiziano, classe 1998 – già noto agli uomini del nucleo perché trovato in possesso, in due occasioni, di sostanza stupefacente e già deferito alla competente autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio.

Sono stati rinvenuti ulteriori 120 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e diversi blister di calcio bicarbonato usato come sostanza da taglio oltre al materiale per il confezionamento. Per i fatti su esposti, i giovani stranieri sono stati tratti in arresto per l’ipotesi di reato di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/90. Dopo le procedure di fotosegnalamento presso il Comando di Polizia Locale di Cesena, gli stessi venivano ristretti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida all’esito della quale, valutati i fatti, venivano rimessi in libertà.

Le parole dell’assessore Mauro Gasperini e del comandante Alessio Rizzo

«Ringrazio il comandante Alessio Rizzo e tutti gli agenti della Polizia Locale che lavorano sul territorio con grande professionalità. Si tratta di un’operazione importante anche per dare un segnale in vista della stagione estiva che sta per partire», il commento dell’assessore Mauro Gasperini.

«Un plauso per l’importante attività è giunto dagli educatori della comunità di richiedenti asilo che, nel sottolineare che la quasi totalità degli ospiti sono giovani stranieri che si impegnano in attività di studio e lavoro, hanno espresso gratitudine per il lavoro svolto dalla Polizia Locale di Cesenatico. È stata una grande soddisfazione», le parole del comandante Alessio Rizzo.