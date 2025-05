Pistola, coltelli e tirapugni: la Polizia Locale ferma un 21enne armato nel centro di Riccione

La polizia locale del Corpo Intercomunale ha predisposto un servizio rinforzato di controllo del territorio in occasione del ponte del Primo Maggio, connotato da una grandissima affluenza di turisti in considerazione del bel tempo e dell’inizio della bella stagione.

Nella serata del 30 aprile sono stati predisposti posti di controllo nelle aree centrali della città. In piazzale Curiel gli agenti in servizio sono stati attirati dal rumore di sgommate provenienti dal parcheggio pubblico del piano interrato e causate da due auto che sono poi uscite a forte velocità dirigendosi in direzione nord; inseguite e raggiunte prontamente da due equipaggi nei pressi del porto, durante il controllo dei documenti, notando l’atteggiamento nervoso di uno dei conducenti gli agenti approfondivano il controllo. Vista la presenza di altri passeggeri a bordo, operando con la massima cautela, gli agenti notavano all’interno di una delle auto un bossolo che si intravedeva tra i due sedili anteriori; per questo motivo è scattata la perquisizione del veicolo che ha portato a recuperare, occultati all’interno dell’auto, una pistola tipo scacciacani ma priva di tappo rosso con altri sei proiettili, un coltello serramanico, un tirapugni e un passamontagna.

Il detentore delle armi, un cittadino italiano nato nel 2004 e residente nella Valmarecchia, è stato denunciato per i reati di porto ingiustificato di oggetti.

Queste circostanza, oltre a rappresentare un fenomeno purtroppo dilagante tra i più giovani – quello dell’abitudine al porto di armi o oggetti atti a offendere per potersi difendere – delinea in questo caso aspetti di differente natura, quali rapine e scippi ai danni dei turisti, per il ritrovamento del passamontagna ingiustificato dalle temperature registrate.

Nel pomeriggio del Primo Maggio veniva segnalato alla polizia locale un tentativo di furto aggravato che si stava perpetrando in viale Ceccarini; un equipaggio giunto immediatamente sul posto ha potuto appurare che due persone di probabile origine extra europea erano intenti a tagliare la catena di una bicicletta elettrica con flessibile a batteria. Alla vista della pattuglia i due si dileguavano lasciando due costose biciclette elettriche con catena appena tagliata e pronte per essere destinate al mercato nero.

Recuperate immediatamente, una di queste veniva riconsegnata al legittimo proprietario che si trovava nelle vicinanze, sopraggiunto nel frattempo alla vista dei lampeggianti dell’auto di servizio.

La polizia locale ha intensificato anche il controllo sulle spiagge libere.

Sulla spiaggia antistante il piazzale Roma, la polizia locale ha notato la presenza di un gruppo di una dozzina di persone che stavano usando alcolici e altre sostanze sospette. Con l’aiuto dell’unità cinofila, due soggetti, di cui uno minorenne, cittadini italiani di seconda generazione residenti nel modenese, sono stati identificati e gli sono state contestate violazioni amministrative per il possesso ad uso personale di sostanza stupefacente, con contestuale sequestro di modica quantità di hashish e marijuana; Ziko, il cane dell’unità cinofila, ha anche segnalato altra sostanza stupefacente nascosta sotto la sabbia, tra cui una busta di marijuana delle dimensioni di un grosso pompelmo e hashish per altri 6 grammi circa.

Sempre in piazzale Roma è stato controllato in gruppo di circa 10 ragazzi tra i quali è stato identificato e denunciato un minorenne di origini extra europee, trovato in possesso di un coltello a serramanico, completamente metallico della lunghezza totale di 15,5 centimetri, con la lama affilatissima e la punta atta alla perforazione.

Numerose sono state anche altre attività che hanno impegnato la Polizia locale tra cui alta attenzione è stata dedicata al controllo di possibili venditori abusivi nelle zone centrali e sull’area demaniale, fortunatamente con esito negativo a dimostrazione che il presidio costante del territorio risulta un efficace deterrente a tali fenomeni illeciti.

La polizia locale, già presente per la consueta viabilità, ha inoltre assistito a un fenomeno ricorrente in questo periodo di sciamatura delle api che hanno trovato come nuovo luogo di insediamento per il nido un albero posto all’incrocio tra viale Ceccarini e viale Milano; come di consueto in queste occasioni è stato attivato l’intervento di un esperto apicoltore che è riuscito ad attirare l’ape regina e tutto il suo alveare, rimuovendo l’insediamento con la dovuta attenzione e cura.

I ?sinistri stradali con feriti rilevati sono stati tre, accaduti negli orari di maggior intensità di traffico, e hanno visto coinvolti veicoli a due ruote. Motori e ciclomotori, essendo in aumento durante la bella stagione, sono anche i soggetti più vulnerabili della strada.

Particolare attenzione è stata dedicata alla zona artigianale di viale Piemonte in considerazione del fatto che la festa del Primo Maggio è divenuta occasione ricorrente per lo svolgimento di raduni tra giovani appassionati di motori; a prevenzione di tale fenomeno, che desta particolare allarme nella cittadinanza residente, si è predisposto un servizio continuativo per tutta la giornata a partire dalle prime ore della mattina, con pattuglie fisse a presidio della zona artigianale, per prevenire eventuali gare o raduni abusivi.

