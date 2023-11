Poggio Torriana, a Villa Malatesta una cena tra fuoco, mare, collina e bosco

Quattro grandi Chef Riccardo Agostini, Giampaolo Raschi, Luigi Sartini, Errico Recanati, raccontano con la loro cucina “Colori e Profumi d’Autunno”. Il fuoco e la sua brace, la cottura più antica del mondo, legano le ricette alle tre dimensioni del territorio: mare, collina, bosco.

Rimini, 4 novembre 2023 – La cornice è Villa Malatesta a Poggio Torriana (località Poggio-Berni – RN). Nell’antico casolare quattro grandi chef raccontano con una serata gourmand i “Colori e Profumi d’Autunno” (venerdì 10 novembre, dalle ore 20.00), interpretati attraverso materie prime e ricette che ci raccontano le tre dimensioni della Romagna: mare, collina, bosco. A legarle il fuoco, la brace, la più antica fonte di calore e cottura al mondo, letta attraverso alle nuove possibilità offerte dai nuovi strumenti della cucina contemporanea. Prima tra tutte la tecnica del “cappello” una cloche in grado di trattenere il fumo di cottura per amplificare gli aromi di un vegetale, di una pasta, di una carne, di un pesce.

Protagonisti della serata quattro cuochi con una serie interminabile di premi, riconoscimenti e Stelle Michelin. Riccardo Agostini (Il Piastrino – Pennabilli), Giampaolo Raschi (Guido – Rimini), Luigi Sartini (Casa Sartini – San Marino), chef che hanno cambiato la storia e la qualità della tavola della Romagna. Con loro Errico Recanati in arrivo invece dalle Marche (Andreina – Loreto). Quest’ultimo è proprio l’ideatore della cottura a cappello ed è lo che sta facendo entrare nella grande cucina italiana la cottura alla brace.

La serata si apre con un aperitivo conviviale, circondato dai bracieri, all’interno della sala principale di Villa Malatesta. Gli chef cucineranno a vista su modernissime griglie OFYR; lattuga e baccalà, spiedino raguse (conchiglie di mare) in porchetta, spiedino pollo e paccasassi, ovvero il finocchio marino selvatico. Con loro si assaggiano anche pecora e mais al ginepro, cavolfiore appeso, sedano rapa bruciato e salame. Il viaggio del gusto dell’aperitivo termina con carpione di triglia, saraghina e fungo cantarello e anguilla.

Si passerà quindi alla cena, servita invece ai tavoli. Prima portata nel segno del fuoco di Errico Recanati: canocchie, cinghiale e erbe aromatiche. A seguire la collina di Luigi Sartini con i suoi gnocchi di patate viola con formaggio di fossa, cardi, pistacchi e cime di rapa. Arriva poi il mare di Giampaolo Raschi: seppiette sporche, rosole e brade. Il compito di concludere la cena con i sapori del bosco, e prima della piccola pasticceria, è di Riccardo Agostini. In tavola, foglie di sottobosco e Whisky. Ad accompagnare la cena una selezione di vini in abbinamento ai piatti. In chiusura, per chi desidera continuare la serata apre il lounge bar di Villa Malatesta, distillati e musica dal vivo a cura di Scalo 86.

La serata si svolge grazie a collaborazione di Blink Brewery, Enoteca Burioli, OFYR, Il Satiro e la partnership di Scalo 86 e Villa Malatesta

Costo della cena 85 euro a persona, escluso dopo cena, con bar e distillati.

Prenotazioni [email protected] – 0541928106