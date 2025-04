Poggio Torriana. La Sfida di Francesca Macchitella: “Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutte e tutti”

Quattro liste? Troppe per una realtà piccola come Poggio Torriana, sarebbe la prima volta in assoluto!

L’ex assessore Francesca Macchitella, dopo aver lasciato l’esecutivo due anni fa ed aver continuato attivamente il suo impegno come consigliere comunale, in aperta polemica con il primo cittadino Raggini ed il vicesindaco Antonini, ha deciso, spinta dalle richieste di diversi cittadini, di candidarsi a sindaco in continuum con l’attività svolta in Consiglio comunale assieme ad altre due giovani e appassionate consigliere, Guendalina Salvigni e Francesca D’Amico.

I tempi stringono, entro la fine di aprile è necessario definire la lista di chi intende sostenere la sua candidatura, poi partirà la raccolta di firme ed inizierà la vera campagna elettorale con un programma chiaro e sostenibile. Non è semplice, però. Ed è la stessa Macchitella a spiegarlo: “Il territorio è quello che è, di ristrette dimensioni e di scarsa densità popolativa e chi arriva prima prende tutto. Noi ci stiamo muovendo già da tempo, siamo a buon punto ma ci manca ancora qualche nome. Voglio pertanto rivolgere un appello alle persone di buona volontà che non si riconoscono nell’operato della attuale Giunta e che non conoscono le idee di un amministratore uscente di altro Comune: sosteneteci. Chiediamo un impegno relativo, una firma non di bandiera e nemmeno di schieramento. Ma di fiducia, di apprezzamento per il lavoro che abbiamo svolto, prima in Giunta, poi in seno al Consiglio, con interpellanze, mozioni e ordini del giorno volti ad approfondire e proporre temi importanti per i poggiotorrianesi. Comprendo le difficoltà, ma chi ha veramente il desiderio che qualcosa in questo piccolo paese possa cambiare può contare su di me e su di noi, su un nuovo e serio progetto di lista civica. La faccia la metto io, il sostegno in lista ha bisogno invece di qualche altro volontario”.

Per chiunque volesse manifestare il proprio interesse e contribuire attivamente con il proprio sostegno in lista può scrivere all’indirizzo mail: guendalina.salvigni@libero.it