Poggio Torriana. Mercoledì 5 giugno, un appuntamento conviviale “fuori dal coro” in chiusura della campagna elettorale della lista Territorio e Identità

Mercoledì 5 giugno, un appuntamento conviviale “fuori dal coro” in chiusura della campagna elettorale della lista Territorio e Identità.

L’appuntamento che ha un tema preciso, “Donne e politica: la cura del territorio” si svolgerà presso l’azienda vinicola Case Marcosanti in via Chiesa di Camerano 369 a Poggio Torriana dalle ore 20.

La candidata sindaco Francesca Macchitella e i componenti della lista, ormai giunta alla notorietà per avere come simbolo le api, accoglieranno tutti coloro che vorranno partecipare (amici, sostenitori e personalità politiche) quali graditi ospiti che approfitteranno dell’occasione per un «apericena» e per raccontare il loro impegno per la cura del territorio in cui abitano.

Oltre alla stessa Macchitella, sempre in prima linea in questa campagna elettorale con una lista civica che ha conquistato il cuore dell’elettorato, ci saranno la consigliera comunale ed ex vicesindaco di Rimini Gloria Lisi, la candidata al Consiglio comunale di Bellaria-Igea Marina Milena Casali, la candidata capolista AVS di Pesaro Maria Rosa Conti, l’ambientalista e già portavoce dei Verdi Europei Grazia Francescato e l’ex assessore al turismo di San Leo Carla Bonvicini. Moderatrice la candidata consigliera al Comune di Poggio Torriana Alessia Lea di Rago. “Abbiamo ritenuto coerente chiudere questa campagna elettorale, dopo tante iniziative organizzate nelle frazioni in ascolto con i cittadini, con un momento di convivialità e al tempo stesso di contenuto. Vi invitiamo a partecipare, mercoledì sera, ad un confronto fuori dalle logiche di schieramento e fuori dal coro, nel segno della trasversalità di legami politici” commenta Francesca Macchitella.