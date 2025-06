Poggio Torriana. Rassegna estiva Incontri d’autore edizione 2025

Dopo il successo di pubblico delle precedenti edizioni, torna, per il quinto anno consecutivo, la rassegna di incontri con l’autore presso il parco del Museo Mulino storico Sapignoli.

Ad aprire la rassegna, martedì 24 giugno, sarà Rita Giannini con la sua ultima pubblicazione “Tonino Guerra. Il sorriso della terra” (Pazzini, 2024). Nel libro si traccia una biografia intima e amorevole del Maestro santarcangiolese, precursore della poesia neodialettale del secondo Novecento che ha esteso la sua poetica al cinema, alle arti e alla Polis. A seguire, il pubblico potrà assistere ad una restituzione teatrale del volume a cura dell’attrice, regista e autrice Isadora Angelini, fondatrice e anima insieme a Luca Serrani della Compagnia Teatro Patalò.

Martedì 8 luglio Lisetta Bernardi, Ennio Grassi e Vincenzo Sanchini, presenteranno “Gli intermezzi semidialettali verucchiesi del Settecento di Carlo Celli” (Pazzini, 2024). Nel volume si pubblicano per la prima volta le commedie dialettali inedite del verucchiese Carlo A. Celli, scritte nel Settecento e rinvenute durante ricerche d’archivio durate oltre un ventennio, testi teatrali verucchiesi che, a partire dalla seconda metà del Seicento, conobbero una enorme fortuna e furono rappresentati fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale nei maggiori teatri di Romagna. Al termine della presentazione, gli attori Marco Pier Giulio Magnani, Alberto Guiducci, Antonio Vanzolini offriranno al pubblico una restituzione teatrale degli intermezzi.

Martedì 22 luglio si torna in territorio verucchiese con Marcello Zanni con la presentazione del suo ultimo romanzo “Il suonatore di liuto” (Libri dell’arco, 2024). È un viaggio nella storia quello compiuto dall’autore, sullo sfondo di un’ epoca segnata dalle guerre fra le grandi famiglie nobiliari per il dominio di un territorio diventato strategico negli equilibri di potere; una partita che si gioca fra Verucchio e la Roma del 500 in un clima di feste sontuose e agguati di sgherri armati che vogliono la morte dell’eroe; una misteriosa dama, moglie di un famoso banchiere che accorre in suo aiuto e un amore impossibile.

Martedì 29 luglio una serata inedita col fuori programma proposto dall’Associazione artistica riminese L’Arbre à Palabres dal titolo “Voce alle Emozioni. Esplorazioni artistiche al Mulino”. Il Collettivo dell’associazione porterà la Danza Evolutiva – poetica del corpo, che utilizza il movimento per connettersi con la parte più profonda di sé; autori locali a cui la comunità è già affezionata come Annalisa Teodorani porterà i suoi versi dialettali, facendo rivivere la lingua del cuore; autrici emergenti come Nicoletta Marinelli con le sue poesie contemporanee e Chiara Puchetti, giovanissima autrice di poesia e narrativa, diplomata alla Scuola Holden di Torino, susciteranno ricordi ed emozioni legate all’infanzia, alle proprie radici e ai luoghi del cuore. Saranno presenti due installazioni fotografiche a cura di Giorgio Sapigni, amatore e conoscitore del territorio, depositario di materiale fotografico storico locale e Daniela De Simone, artista a tutto tondo, che attraverso il suo sguardo immortala veri e propri squarci scultorei di realtà. Il tutto sarà accompagnato dalle improvvisazioni musicali della violinista e danzatrice Letizia Ghiotti. Saranno presenti le associazioni locali I Fulet gli Amici del Mulino Sapignoli, custode del Mulino; l’Associazione Intrecci, testimone della tradizione radicata al territorio dell’arte della Tessitura a Telaio manuale, esponendo i loro manufatti; l’Associazione Oasì, con i quadri dipinti durante le escursioni in natura, che promuovono e preservano con la loro attività.

A chiudere la rassegna, martedì 5 agosto, sarà Milena Ercolani che proporrà al pubblico la sua ultima fatica letteraria “La coda della lucertola” (Carlo Filippini editore, 2024). È un intreccio di vite e memorie di due donne unite dalla fragilità di un ricovero ospedaliero: Cinzia e Valeria che si aprono l’una all’altra raccontandosi e continuano a frequentarsi anche dopo le rispettive dimissioni; sullo sfondo la seconda guerra mondiale, coi suoi retroscena e ripercussioni sociali, il periodo pre-bellico e quello dei disastrosi bombardamenti su Rimini. Il messaggio che ne scaturisce è quello di vivere la propria esistenza con forza, anche quando una parte di sé sembra perduta.

L’ingresso alle serate è gratuito, l’inizio degli incontri è previsto alle ore 21. La rassegna “Incontri con l’autore” é un progetto del Comune di Poggio Torriana e si svolge in collaborazione con le Associazioni: Gli Amici del Mulino Sapignoli APS, Quotidianacom,