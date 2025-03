Poggio Torriana. “Sorgenti di luce”: Presepe al Mulino Sapignoli 2024

Domenica 8 dicembre ritorna, all’antico Museo Mulino Sapignoli di Poggio Torriana, la suggestione del Natale!

Domenica 8 dicembre torna, nella cornice del Museo Mulino Sapignoli, l’appuntamento con il tradizionale Presepe: un progetto sostenuto dall’Amministrazione comunale con la collaborazione dell’Associazione Gli Amici del Mulino Sapignoli.

Questa edizione 2024 del Presepe al Mulino “Sorgenti di Luce” è stata affidata all’artista poggio torrianese Alberto Celli con il sostegno del Comune di Poggio Torriana e la collaborazione dell’Associazione “Gli amici del Mulino Sapignoli – APS”.

In occasione dell’inaugurazione alle ore 15:30 sarà trasmesso il film di animazione per le famiglie “Polar express” di Robert Zemeckis presso il Centro Sociale, via Costa del Macello n. 8(loc. Poggio Berni).

Alle ore 17.15 invece, ci sarà la tradizionale Fiaccolata accompagnata dalle classiche note della zampogna dell’amico Piero Tappi fino al Museo Mulino Sapignoli per ammirare l’installazione artistica e gustare una merenda a base di cioccolata e vin brûlé per tutti.

Nei giorni festivi 15, 22, 26 dicembre e 6-19 gennaio dalle 15:00 alle 18: 00 sarà possibile partecipare a delle visite guidate gratuite al Museo a cura de “Gli Amici del Mulino Sapignoli”.

Per la proiezione del film è gradita la prenotazione al numero 0541/688273 oppure a a.teodorani@comune.poggiotorriana.rn.it

Per info:

Biblioteca Comunale – 0541/688273

Urp – 0541/629701Gli Amici del Mulino Sapignoli – 339/4228831, 338/9692218

Poggio Torriana, 05/12/2024

L’ufficio stampa