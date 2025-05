Politiche abitative, a Cesena un convegno per capire il presente e immaginare il futuro

Si terrà domani, sabato 24 maggio, a partire dalle ore 9:30, presso la Biblioteca Malatestiana, il convegno dal titolo “Le politiche abitative oggi e domani: quali scenari?”. Un’iniziativa pensata per analizzare l’attuale situazione abitativa e aprire uno spazio di confronto concreto su strategie, criticità e prospettive future.

L’evento, rivolto a cittadine, cittadini e professionisti del settore, si propone come un’occasione di approfondimento e dialogo partecipato, con l’obiettivo di far emergere proposte e visioni utili a costruire politiche abitative più efficaci e inclusive.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Cesena Enzo Lattuca, del Presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini e del Presidente del Campus universitario di Cesena, Mirko Viroli.

Nel corso della mattinata si alterneranno tavole rotonde tematiche, con interventi di rappresentanti del mondo accademico e delle professioni, delle istituzioni e del terzo settore: tra i partecipanti figurano i Dipartimenti di Psicologia e Sociologia dell’Alma Mater, Avvocati di Strada Cesena, Comune di Cesena, gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Forlì-Cesena, Fondazione Abitare Ets, ASP distretto Cesena-Valle Savio, SoloAffitti e Caritas diocesana di Cesena-Sarsina.

Il convegno si inserisce in un momento particolarmente delicato per il tema casa, in un contesto segnato da crescente difficoltà di accesso all’abitazione, carenza di alloggi pubblici e nuove sfide sociali ed economiche che investono anche la Romagna.