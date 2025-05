Politiche giovanili e associazionismo: Cesena e la Vallata del Savio fanno rete puntando sul protagonismo giovanile e su progettualità di comunità

L’Assessora Giorgia Macrelli e la Presidente dell’Unione Monica Rossi incontrano le associazioni che hanno preso parte ai percorsi di ‘Caldera’ e ‘Vulcanica’

Oltre 15 associazioni, tra Cesena e la Vallata del Savio, hanno avviato percorsi, iniziative e attività tese a ravvivare il protagonismo giovanile valorizzando l’incontro sul territorio, con particolare riferimento alle periferie e alle zone decentrate. Il tutto è avvenuto nell’ambito di ‘Caldera’ e ‘Vulcanica’, cofinanziati dalla Regione Emilia-Romagna e aventi come finalità la promozione della piena partecipazione e inclusione dei giovani, educazione civica e impegno sociale, animazione socio educativa, promozione della creatività e della cittadinanza attiva.

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 febbraio, l’Assessora alle politiche giovanili del Comune di Cesena e la Presidente dell’Unione dei Comuni Valle del Savio Monica Rossi hanno incontrato in Biblioteca Malatestiana i rappresentanti delle associazioni a cui sono state assegnate, tramite bando, le risorse previste e necessarie a coprire, in parte, i costi delle attività svolte. “Siamo grati – commenta l’Assessora Macrelli – a tutte le associazioni che operano sul nostro territorio rivolgendosi ai giovani, dall’infanzia all’età adulta, attraverso progettualità tese a rafforzare il loro protagonismo e dando loro uno spazio di parola e azione. È infatti grazie alle loro idee, energie e progettualità che possiamo indirizzare e sviluppare insieme politiche e azioni per una partecipazione più inclusiva e attenta ai bisogni e desideri reali della comunità giovanile. Per questa ragione prediligiamo azioni proposte dal basso che danno modo alle ragazze e ai ragazzi di sentirsi liberi di creare, condividere e sviluppare il loro senso di autoefficacia, dalla creatività alla promozione della salute e della cultura della sostenibilità. Confermiamo dunque il nostro impegno nei confronti del terzo settore per generare insieme soluzioni innovative che accompagnino i giovani e le giovani alla scoperta delle loro potenzialità e inclinazioni”.

“A differenza della città – commenta la Presidente Monica Rossi – il territorio di Vallata è più svantaggiato per la carenza di realtà associative in grado di coinvolgere tutti i giovani invogliandoli a prendere parte a progettualità che riguardano la comunità di riferimento. La tessitura delle relazioni con i minori, dai bambini agli adolescenti, è un ottimo antidoto alla forte fragilità, educativa e sociale, del nostro tempo. Per questo le nostre Amministrazioni hanno il dovere di supportare il terzo settore al fine di incentivare i giovanissimi a una partecipazione viva e attiva alla vita pubblica. La presenza di queste realtà nei piccoli comuni rappresenta dunque ossigeno puro per le famiglie e per lo stesso ambito scolastico che non deve essere tralasciato, anche quando si incontrano resistenze”.

Al percorso ‘Caldera – Fuoco alle idee’ hanno preso parte: Chorus Institute of Musical Arts, con un progetto musicale interdisciplinare che unisce quattordici scuole di musica della Romagna; Associazione culturale Barbablu, con ‘Storie in bici: racconta e pedala con me’, in collaborazione con Centro Interculturale Movimenti, Centro Stranieri e Officine Popolari; Aidoru, con Jingle Poetry Slam – spazi poetici di ascolto e interpretazione; Pro Loco Borello, con ‘Accendiamo il Natale’; Spazio Marte, con ‘Cesena in vetrina – Un Natale da film’; La capanna dei sogni, con un laboratorio di musical ‘La vera bellezza è nel cuore’; ADMO, per sensibilizzare e coinvolgere i giovani nella cittadinanza attiva e nella donazione di midollo osseo; Generazione Salute, per favorire la partecipazione, l’impegno sociale e l’educazione civica di studenti e studentesse in un percorso partecipativo; Testa e Croce, con un percorso in cui i giovani hanno vissuto un’esperienza di crescita, incontrando realtà del territorio significative; Artincounselling, con un ciclo di laboratori artistici su pittura, scultura e ceramica condotti da un’esperta maestra d’arte e arteterapeuta.

Al percorso ‘Vulcanica – Unione creativa’, riguardante il territorio della Vallata del Savio hanno preso parte: Limo, in collaborazione con le realtà del territorio tra Mercato Saraceno e Sarsina; Pro Loco Bagno di Romagna, con ‘Un Bagno di luci’; Il Faro di Corzano, con il concertone di Natale; Corpo Bandistico dei Tre Monti, in collaborazione con tutte le associazioni attive a Montiano; Pro Loco Borello, con ‘Facciamo Festa con Babbo Natale’; Trame, con ‘StrambeVie’ un grande Carnevale per tutti nel centro storico di Sarsina; e Generazione Salute, con ‘Young Vibes – Salute mentale Edition’ per favorire la partecipazione, l’impegno sociale e l’educazione civica di studenti e studentesse attraverso un percorso di ricerca-azione sul tema della salute mentale delle giovani generazioni, all’interno della metodologia del service-learning.

Cesena, 4 febbraio 2025