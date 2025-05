Polizia Locale di Cervia. Attività di controllo e prevenzione dal 19 aprile all’11 maggio 2025

Nel periodo compreso tra il 19 aprile e l’11 maggio 2025, la Polizia Locale di Cervia ha effettuato controlli sul territorio con particolare attenzione ai servizi legati alla sicurezza urbana, ai controlli su stabilimenti balneari e pubblici esercizi, e alla tutela della circolazione stradale.

Le attività sono state rese possibili anche grazie al supporto della prima aliquota di 18 agenti stagionali, entrati in servizio dal 1° aprile. Un ulteriore potenziamento dell’organico è previsto a partire dal 1° giugno, con nuove assunzioni a rafforzare la presenza sul territorio durante la stagione estiva.

Controlli sul territorio e nei luoghi della movida

Durante il periodo considerato, sono stati svolti servizi serali distribuiti su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle zone di maggiore afflusso, come il centro di Milano Marittima e il litorale.

Sul fronte della vigilanza dell’arenile, sono stati effettuati 26 pattugliamenti, che hanno incluso controlli su eventi musicali, impianti acustici anche in collaborazione con ARPAE per le verifiche ambientali e acustiche attraverso la sorveglianza fonometrica.

Particolare attenzione è stata riservata ad alcuni stabilimenti balneari che avevano in programma intrattenimenti musicali di rilievo e che sono stati fatti oggetto di controlli in più giornate.

Monitorati in diverse serate anche alcuni pubblici esercizi di Milano Marittima, soprattutto nella fascia oraria 22:00 – 01.00.

Nel corso dei controlli, la Polizia Locale ha contestato complessivamente 15 violazioni amministrative agli stabilimenti balneari, tra cui:

-mancata comunicazione di eventi musicali,

-occupazione abusiva di aree demaniali,

-uso scorretto degli impianti audio,

-eccesso di eventi rispetto ai limiti settimanali consentiti.

Ai pubblici esercizi sono stati invece notificati sette verbali, principalmente per occupazioni abusive di suolo pubblico e mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative.

Inoltre, sono state contestate tre violazioni al Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana nei confronti di altrettanti soggetti sorpresi ad urinare nei pressi dell’arenile.

Sicurezza stradale

Nel periodo in esame si sono verificati 16 incidenti stradali, di cui 8 con feriti e altrettanti con soli danni materiali.

Sono stati accertati sei casi di guida in stato di ebbrezza che hanno portato a sanzioni sia di tipo amministrativo che penale. Complessivamente, sono state trasmesse sette notizie di reato alla Procura, tra cui anche un furto di bicicletta e un caso di falsa attestazione di identità.

A livello di sanzioni amministrative accessorie sui veicoli, sono stati eseguiti:

-1 fermo amministrativo,

-24 rimozioni,

-15 sequestri per mancanza di copertura assicurativa.

Sono stati inoltre redatti 754 verbali per violazioni al Codice della Strada, con le infrazioni più frequenti legate alla sosta vietata, all’eccesso di velocità e alla mancanza di copertura assicurativa. Durante i servizi, sono stati controllati 140 veicoli e identificate 198 persone.

Dichiarazione del Vicesindaco con delega alla Sicurezza Gianni Grandu:

“Come avviene da tempo rendiamo noti i dati dell’attività di controllo e prevenzione della Polizia Locale, che ringrazio per l’impegno profuso, a testimonianza del lavoro dell’amministrazione sul fronte della sicurezza. Ribadiamo ancora una volta che siamo coscienti delle criticità e proseguiremo determinati nel nostro percorso con azioni risolute per garantire la legalità e la sicurezza. I problemi complessi, e questi fenomeni sociali lo sono, non si risolvono con scorciatoie e soluzioni estemporanee, ma richiedono sinergie con le forze dell’ordine e le altre istituzioni provinciali e nazionali, necessitano di qualche tempo e siamo convinti che questo ci darà ragione”.

Cervia, 14 maggio 2025