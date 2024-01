Polizia Locale di Ravenna. L’olio di oliva sequestrato è di provenienza sconosciuta e privo della data di scadenza 

Nel corso delle attività svolte a tutela dei consumatori per prevenire frodi alimentari, l’Ufficio Polizia Commerciale della Polizia Locale di Ravenna, durante il controllo di un esercizio di vicinato per la vendita di frutta e verdura in località Ponte Nuovo, ha sottoposto a sequestro 55 litri di olio di oliva contenuti in latte di provenienza ignota, prive di data di scadenza e in cattivo stato di conservazione.

Presso l’esercizio commerciale sono state accertate ulteriori irregolarità e precisamente la frutta veniva esposta alla vendita in modo difforme a quanto stabilito dal Regolamento Comunale di igiene, i prezzi, gli orari di apertura e il divieto di fumo non erano esposti al pubblico.

Anche per quanto concerne il mantenimento del decoro nella parte esterna adiacente al negozio, l’esercente è stato diffidato a ripristinare l’ordine come prevede il Regolamento di Polizia Urbana.

In fine un addetto alla vendita è risultato sprovvisto di regolare contratto di lavoro e per questo segnalato all’Ispettorato del Lavoro per gli approfondimenti necessari.

In totale le sanzioni ammontano a circa 4.500 euro, mentre l’olio d’oliva sequestrato verrà smaltito dopo la definizione del procedimento amministrativo.

IL COMANDANTE

(Dott. Andrea Giacomini)