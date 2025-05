Polizia Locale di Rimini, nuovi mezzi con tecnologie avanzate e rafforzamento del personale per un’estate sicura

Una stagione turistica molto particolare, in termini di impegno e di servizi straordinari, quella che attende già dalle prossime settimane e per tutta l’estate la Polizia locale di Rimini. Va ricordato come il Corpo potrà nel 2024 contare su un sensibile potenziamento della dotazione organica grazie ai nuovi agenti selezionati nei concorsi pubblici svoltisi a marzo. Un incremento di personale che prosegue l’indirizzo avviato con questo mandato amministrativo, in perfetta coerenza con il programma di potenziamento iniziato sin dall’avvio del mandato amministrativo e finalizzato a implementare il controllo del territorio e la sicurezza urbana complessiva.

Anche sotto questo punto di vista, la stagione turistica che è in sostanza cominciata con la Pasqua per poi proseguire con i ponti primaverili e l’estate vera e propria segna una fase nuova e importante per la Polizia Locale di Rimini, con l’adozione di veicoli all’avanguardia e l’ampliamento della dotazione di organico.

Oltre agli ispettori e agli ufficiali che saranno impegnati 24 ore su 24 nelle diverse aree di competenza, la squadra si arricchisce infatti di nuovi 20 agenti selezionati attraverso un concorso pubblico. Al termine delle procedure di selezione, questi nuovi membri saranno dunque pronti a unirsi al già robusto schieramento della Polizia Locale, che potrà contare su un oltre 230 agenti, così da affrontare al meglio le sfide poste da una stagione ricca di appuntamenti sportivi, musicali e fieristici.

Innovazione al servizio della comunità: l’Ufficio mobile di ultima generazione

Al centro delle novità c’è l’introduzione di un ufficio mobile di ultima generazione, una vera e propria innovazione nel panorama dei servizi offerti dalla Polizia Locale. Questo mezzo, dotato di telecamere esterne, computer e stampante, rappresenta un punto di riferimento mobile per gli agenti sul campo, consentendo una gestione efficiente delle operazioni e un contatto diretto e immediato con la comunità.

L’ufficio mobile, grazie alla sua versatilità, permette di estendere la presenza della Polizia Locale in vari contesti, dalle zone più affollate durante gli eventi estivi alle aree più interne, offrendo servizi di presidio e assistenza immediati ovunque si trovino.

Mobilità efficiente: quad e e-bike per il presidio territoriale

La Polizia Locale di Rimini si dota anche di quad ed e-bike, mezzi che consentiranno agli agenti di muoversi con agilità sia sul nuovo lungomare che lungo l’arenile, così come nelle aree verdi e nei parchi della città. I quattro quad, in particolare, saranno impiegati per garantire una presenza capillare e pronta nelle zone di maggiore afflusso turistico e nei punti di difficile accesso, combinando capacità off-road e velocità di intervento.

Le e-bike, dall’altro lato, rappresentano la scelta ideale per il pattugliamento nelle zone pedonali, a favore di un approccio moderno e flessibile alla sicurezza urbana, in grado di rispondere dinamicamente alle diverse esigenze del territorio. A questo si aggiungono anche due monopattini.

Tour de France e l’attività della municipale durante gli eventi

In vista del ricco cartellone di eventi sportivi, come il Tour de France e i campionati europei di Ginnastica Artistica, la Polizia Locale ha già predisposto una pianificazione dettagliata e un impegno senza sosta per garantire il corretto svolgimento delle competizioni e la sicurezza di atleti e spettatori. Grazie anche a una dotazione straordinaria di personale, le donne e gli uomini della municipale saranno concentrati per assicurare una gestione ottimale della viabilità allo scopo di minimizzare al massimo i disagi per cittadini e visitatori.

Massima attenzione anche per gli eventi dedicati alla musica e al divertimento come La Notte Rosa e altri eventi simbolici dell’estate riminese, i quali vedranno un’ulteriore intensificazione dell’impegno della Polizia Locale, che, attraverso l’uso di mezzi innovativi come l’ufficio mobile, i quad e le e-bike, oltre alla presenza costante di pattuglie dedicate, lavorerà per assicurare che festeggiamenti e divertimento si svolgano in un clima di serenità e sicurezza. La presenza attiva e capillare degli agenti contribuirà a mantenere l’ordine pubblico e a gestire efficacemente il traffico, elementi fondamentali per il successo di questi appuntamenti.

Focus in parallelo sul cartellone fieristico che ogni estate porta in città un importante afflusso di visitatori e turisti. In questo caso la Polizia Locale di Rimini riserverà un’attenzione particolare alla gestione dei flussi di traffico al fine di rendere gli spostamenti degli utenti su strada scorrevoli e possibilmente senza ‘intoppi’.

Controlli dal mare al centro, passando per le aree interne, per la sicurezza dei cittadini e dei visitatori

Una delle novità più significative riguarda il potenziamento dei servizi di pattugliamento appiedato nelle zone più frequentate della città e sul Parco del Mare. Questa scelta è dettata dalla volontà di garantire un contatto diretto e immediato tra gli agenti della Polizia Locale e i cittadini, favorendo un clima di fiducia reciproca. Parallelamente, l’uso di biciclette elettriche consentirà alle squadre di muoversi rapidamente nelle aree pedonali e lungo le piste ciclabili.

Sarà assicurato il massimo presidio anche nelle aree intere soprattutto grazie all’introduzione dell’ufficio mobile (sarà a disposizione già dai prossimi giorni) al fine di estendere la capacità operativa della municipale grazie a tecnologie di comunicazione e di monitoraggio particolarmente avanzate.

Contrasto al Commercio Abusivo: Impegno Rinnovato

Come ogni estate, un’attenzione particolare sarà dedicata al contrasto del commercio abusivo lungo le spiagge e nei confronti dei cosiddetti “pallinari”. La squadra specializzata della Polizia Locale intensificherà le sue attività, operando in stretta collaborazione con le altre forze dell’ordine, per assicurare che le normative vengano rispettate e che l’ordine pubblico sia mantenuto, a tutela sia dei consumatori che degli operatori commerciali.

Rilevazione sinistri stradali e primo intervento

La Polizia Locale di Rimini assicurerà la presenza costante di pattuglie specializzate dedicate alla rilevazione di sinistri stradali e al primo intervento, così da garantire una risposta rapida in caso di bisogno e soprattutto allo scopo di ridurre i rischi su strada.

“L’introduzione di tecnologie e mezzi di ultima generazione, così come il potenziamento dell’organico, rappresenta un altro pilastro di questa strategia di rafforzamento e modernizzazione delle attività di vigilanza e monitoraggio del territorio, allo scopo di elevare costantemente gli standard di sicurezza – è il commento dell’assessore alla polizia locale del comune di Rimini, Juri Magrini -. Questo approccio trasversale assicura una gestione ottimale degli eventi e delle ‘dinamiche’ urbane, rafforzando anche il legame di fiducia con la comunità e contribuendo a costruire un futuro sempre più sicuro per la città di Rimini”.

Comune di Rimini