Polizia Penitenziaria. 208mo fondazione, Morrone (Lega): Auguri e vicinanza. Grandi passi avanti Governo

Roma, 25 mar. “In occasione della Festa per il 208° anniversario della fondazione del Corpo di #PoliziaPenitenziaria invio i miei più sentiti auguri e la mia vicinanza alle donne e agli uomini che operano negli Istituti penitenziari del Paese. L’obiettivo che non mi stanco di perseguire nella mia attività politica è quello di poter concorrere, con proposte e idee, a dare risposte concrete e certezze alle condivisibili richieste della Polizia penitenziaria, più volte ribadite in tutte le sedi. Come ho avuto modo di evidenziare durante il recente dibattito in Aula alla Camera sulla mozione ‘Carceri’ questo Governo ha finalmente fatto consistenti passi avanti nell’ascolto delle legittime esigenze del Corpo disattese per anni. È un buon inizio che, ne sono certo, proseguirà nel prossimo futuro con l’apporto costruttivo della Lega e di tutte le Forze della maggioranza. È nostra convinzione, infatti, che la credibilità delle Istituzioni e di un Governo passino anche dal trattamento che riservano ai servitori dello Stato che mettono quotidianamente a rischio la propria incolumità per la difesa del Paese e della legalità”.

Così in una nota il deputato della Lega Jacopo Morrone.