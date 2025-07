 Polizia Stradale smaschera giovane ricercato dopo inseguimento sull’A14 tra Rimini e Bologna

La Polizia di Stato ha intercettato e arrestato un giovane di 21 anni coinvolto in una serie di furti nelle aree di servizio dell’autostrada A14 tra Rimini e Bologna. Le forze dell’ordine, nel tentativo di contrastare reati predatori e furti ai danni di turisti, hanno intensificato i controlli fin dal pomeriggio del 21 luglio, concentrandosi sulle zone di sosta e monitorando i veicoli sospetti.

Durante i controlli, gli agenti hanno individuato un’autovettura già segnalata per aver compiuto furti nelle province di Rimini e Forlì. Decisi a fermare il veicolo, i poliziotti hanno avviato un pedinamento, culminato con un inseguimento quando il conducente, un giovane straniero di origine bosniaca, ha tentato di eludere il controllo, non fermandosi all’alt.

L’auto ha imboccato l’uscita di Valsamoggia, dove ha speronato il veicolo della polizia e si è schiantata contro il guard-rail, provocando danni a infrastrutture e mezzi, ma senza gravi conseguenze per gli agenti. Il soggetto si è poi nascosto tra i campi vicini, ma è stato rintracciato e arrestato dopo circa due ore di ricerche.

Nel veicolo abbandonato sono stati trovati oltre 800 pacchetti di sigarette, provento di un furto in una tabaccheria di Rimini avvenuto poco prima. Per il giovane è stata disposta una misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Rimini, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.