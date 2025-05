San Marino. Pongisti sammarinesi protagonisti a Senigallia con una doppietta firmata Juvenes

Dominio assoluto dei pongisti della Juvenes San Marino nel torneo nazionale open disputato domenica 25 maggio a Senigallia. In entrambe le categorie in programma, Under 3500 e Over 3500, a trionfare sono stati gli atleti sammarinesi, portando a casa una prestigiosa doppietta che conferma l’ottimo stato di salute del tennistavolo biancazzurro.

Nel tabellone riservato ai giocatori con classifica sotto i 3500 punti, a salire sul gradino più alto del podio è stato Pietro Bologna, autore di un percorso impeccabile. Solido in difesa, incisivo nei colpi d’attacco e lucido nei momenti decisivi, Bologna ha saputo gestire ogni match con grande maturità tattica, superando in finale un avversario ostico in tre set combattuti.

A completare la giornata trionfale ci ha pensato Lorenzo Stefanin, che si è imposto nella categoria Over 3500, riservata ai giocatori più esperti e con ranking superiore. Anche per lui il cammino nel tabellone è stato brillante, culminato con una finale di altissimo livello tecnico, dominata con autorità e personalità.

Grande soddisfazione in casa Juvenes, dove l’allenatore e lo staff tecnico sottolineano come questo successo sia il frutto di anni di lavoro, impegno quotidiano e progettualità sportiva. I risultati di Bologna e Stefanin confermano che San Marino, anche nel tennistavolo, può dire la sua a livello nazionale.

“Questi traguardi non arrivano per caso – ha dichiarato un dirigente della Juvenes – ma sono il segnale concreto della crescita del movimento pongistico sammarinese. Pietro e Lorenzo sono due atleti esemplari, sia per l’impegno che mettono in palestra che per la dedizione alla maglia della Juvenes.”

La stagione, per i pongisti sammarinesi, è tutt’altro che conclusa. In calendario ci sono ancora alcune prove nazionali e appuntamenti internazionali, dove la Juvenes punta a confermare la propria presenza tra le realtà più solide del panorama pongistico dell’area adriatica.

Dopo la grande giornata di Senigallia, la squadra può guardare al futuro con entusiasmo e consapevolezza, forte di un settore giovanile in crescita e di un gruppo di atleti già capaci di lasciare il segno oltre i confini della Repubblica.