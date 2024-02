Ponte Santa Maria Maddalena. Uomo di 59 anni ha la peggio in uno scontro tra la sua autovettura ed un tir. Ricoverato al Bufalini

Un uomo di 59 anni, identificato come P.V., è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Ponte Santa Maria Maddalena. La sua auto, proveniente da Uffogliano e diretta verso il mare, è stata colpita da un tir in direzione opposta. L’impatto ha trascinato la vettura dell’uomo contro un palo della luce. I soccorritori, inclusi Carabinieri, Polstrada e Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul posto, e l’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine, ma si sospetta che il sole possa aver accecato il conducente. L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico in entrambe le direzioni.