Porsche Carrera Cup Italia 2025 al via al Misano World Circuit  

– Il monomarca tricolore delle 911 GT3 Cup accende i motori il 2-4 maggio sul circuito romagnolo

– 34 piloti, 12 team e 22 Centri Porsche aprono una stagione di supersfide rincorrendo il titolo assoluto del campione in carica Masters

– Confermate le classifiche Rookie e Michelin Cup

– Le prime due gare si svolgeranno sabato alle 21.10 e domenica alle 12.35 e saranno trasmesse live e on demand su DAZN, anche in modalità gratuita ? Al debutto la Taycan Rush, la serie riservata alle Porsche Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach che si sfideranno in formula Time Attack

– Allianz, Main Partner della serie, si presenta a Misano con una livrea ispirata ai colori del marchio

Padova. Tornano le vibranti sfide della Porsche Carrera Cup Italia, la cui 19ª edizione è pronta a scattare dal Misano World Circuit nel weekend del 4 maggio, affiancata, per la prima volta, dalla novità della Taycan Rush, la serie tutta elettrica riservata alle Porsche Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach.

In un fine settimana che esalterà il fascino delle sfide fra notte e giorno, a Misano la Carrera Cup Italia rilancia anche i propri impegni di sostenibilità legati alla certificazione ISO 20121 e il progetto di coaching ‘Scholarship Programme’ dedicato ai più giovani, che quest’anno coinvolge il numero record di 14 talenti under 23. Nel primo dei sei appuntamenti in calendario, sulla griglia di partenza sono attesi 34 piloti, 12 team e 22 Centri Porsche, pronti a contendersi il titolo assoluto – lo scorso anno conquistato per la prima volta da Keagan Masters, 25enne driver sudafricano portacolori ufficiale del Team Q8 Hi Perform – e i titoli Rookie e Michelin Cup, la categoria riservata ai non professionisti. I nomi e i dati che compongono la entry list rafforzano la qualità che caratterizza da diverse stagioni la Carrera Cup e le prime due gare del 2025 offrono un’ulteriore variabile ai protagonisti: il 3-4 maggio saranno impegnati sia in notturna in gara 1 sabato sera alle 21:10 sia di giorno in gara 2 domenica alle 12:35. Entrambe sulla classica distanza di 30 minuti + 1 giro, saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN (anche in modalità gratuita), confermato come network principale, e in live streaming in HD sul sito www.carreracupitalia.it.

I protagonisti

Oltre a Masters, autore del miglior crono già nei test collettivi disputati a Monza due settimane fa, fra gli iscritti di Misano che puntano in alto si distinguono il pilota calabrese e due volte campione Simone Iaquinta (2019 e 2020) e il rientrante padrone di casa Giorgio Amati, entrambi parte del team Prima Ghinzani Motorsport insieme al giovane pilota siciliano classe 2006 Giuseppe Guirreri. Altro bi-campione al via è Gianmarco Quaresmini (2018 e 2022): il bresciano è alla prima stagione con Malucelli Motorsport, così come il 20enne compagno di squadra olandese Hjelte Hoffner. Già due volte campione in Carrera Cup France, torna per il secondo assalto consecutivo al titolo italiano il transalpino Marvin Klein, che approda in BeDriver insieme all’olandese Huub Van Eijendhoven e al britannico classe 2005 James Wallis. Line-up rinnovata e internazionale anche per Target Competition. Il team campione in carica si ripresenta al via con il tedesco Jan Seyffert e due under dello Scholarship Programme: il tedesco Alexander Tauscher e l’olandese Nathan Schaap. Fra i già titolati al via c’è quindi Alberto Cerqui: il bresciano campione 2021 torna in Ebimotors dopo 12 anni con rinnovate ambizioni. Miglior giovane e secondo nella classifica Rookie lo scorso anno, mira ai vertici anche Francesco Braschi. Come Amati, il 20enne pilota cattolichino a Misano gioca in casa e guida la pattuglia di Ombra Racing, completata da altri due giovani dello Scholarship Programme: il torinese Matteo Segre e l’argentino Luciano Martinez. Il team The Driving Experiences si affida invece all’esperienza con la conferma del veloce driver toscano Diego Bertonelli, affiancato da Nicholas Pujatti, che a 17 anni cambia squadra e affronta la seconda stagione al volante della 911 GT3 Cup. Al Misano World Circuit esordiscono tre giovanissimi piloti: il milanese classe 2009 Mattia Marchiante (il più giovane in assoluto), il turco classe 2008 Bati Yildrim, entrambi iscritti con la new entry Omnia Racing, e Lorenzo Cheli, anche lui classe 2008 e portacolori sammarinese di Dinamic Motorsport insieme ai compagni di squadra Aldo Festante e



Dirk Schouten. Dello Scholarship Programme faranno parte anche il 22enne di Albano Laziale William Mezzetti, all’esordio con Enrico Fulgenzi Racing, e il 21enne Pietro Delli Guanti, che dopo un paio di occasioni nel 2022 torna in Carrera Cup a difendere i colori della new-entry Archesse Racing, squadra alla quale si è aggiunto Filippo Fant, alla seconda annata nel monomarca.

Michelin Cup

A Misano la Michelin Cup riparte tra novità e conferme, come il campione in carica Alberto De Amicis. Il pilota di Guidonia prosegue il suo lungo e vincente connubio con Ebimotors e per la conferma del titolo, tra gli altri, dovrà di nuovo vedersela con il vicecampione Francesco Maria Fenici. Dopo un’eccellente 2024 il driver romano è approdato nel team The Driving Experiences e riprova l’assalto. Al ruolo di terzi incomodi si candidano Stefano Stefanelli, alla seconda stagione con Malucelli Motorsport, Paolo Gnemmi (Ebimotors) e Cesare Brusa (Prima Ghinzani), mentre si schierano sul circuito romagnolo, come new-entry nella categoria, Andrea Girondi con Enrico Fulgenzi Racing, Federico Paolino con Target Competition e il gentleman driver britannico di BeDriver Lee Mowle.

Il programma completo

Sui 4226 metri del Misano World Circuit il primo round 2025 inizia con il turno di prove libere di venerdì 2 maggio dalle 20.55 alle 21.55. Sabato mattina qualifiche dalle 10.15 e alla sera si riaccendono fanali e riflettori per la disputa di gara 1 alle 21.10. Domenica gara 2 è invece alle 12.35. Diretta su DAZN e www.carreracupitalia.it per entrambe.

Allianz è Main Partner della Taycan Rush

Nello stesso weekend, l’atteso esordio in pista delle Porsche Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach protagoniste della Taycan Rush è fissato nei due turni in programma sabato alle 13.30 e domenica alle 9.10. Il nuovo monomarca è il primo del genere nel mondo Porsche, con la filiale italiana a fare da capofila varando un progetto capace di coinvolgere i propri dealer e di avviare una partnership dedicata con un marchio globale come Allianz, impegnata in prima linea a supporto della serie con una vettura in livrea e colori ufficiali.

Allianz S.p.A. è uno dei principali assicuratori italiani e fa parte del gruppo Allianz SE, tra i leader mondiali nel settore assicurativo, nell’asset management e uno tra i player leader nell’assicurazione Automotive a livello globale. La nuova partnership, che vede Allianz Main Partner della Taycan Rush, è in linea con la sua strategia a sostegno della mobilità elettrica, per cui il Gruppo è impegnato da anni nella Formula E, e con l’ambizione più ampia di posizionarsi come partner di riferimento per soluzioni innovative e sostenibili che riguardino la mobilità sia aziendale che privata.

Per ciascuno dei cinque appuntamenti in calendario, la prima edizione del monomarca tutto elettrico con la Porsche di serie più potente di sempre (fino a 1108 cavalli) prevede due sessioni di mezz’ora: la prima è suddivisa in un turno di prova libera e manche 1 di gara; la seconda in manche 2 e manche 3, tutte nel format del “time attack”. I piloti e le Taycan Turbo GT equipaggiate con specifici pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS e schierate dai Centri Porsche coinvolti si sfidano quindi in giri liberi cronometrati, con la possibilità di gestire comandi elettronici come quello relativo alla strategia di recupero energia delle vetture e rispettando le specifiche “slow zones” definite su uno o più tratti di ciascun tracciato. Le classifiche di merito che ne scaturiranno si basano quindi sulla costanza, l’abilità di guida e le eventuali infrazioni commesse e i vincitori saranno premiati al termine di ogni weekend, con una speciale graduatoria a punti. La partecipazione alle tappe della Taycan Rush è aperta a tutti i piloti con patente di guida e licenza Entry Level Street o licenza ACI Sport superiore. Nella tappa di Misano saranno al via le Taycan Turbo GT rappresentanti i Centri Porsche Brescia (con livrea Allianz), Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Roma e Torino. Come la Carrera Cup Italia, anche il nuovo monomarca godrà della copertura mediatica di DAZN, che trasmetterà on demand gli highlights della Taycan Rush dopo ogni appuntamento.

I calendari



Porsche Carrera Cup Italia: 2-4 maggio: Misano; 6-8 giugno: Vallelunga; 11-13 luglio: Mugello; 26-28 settembre: Imola; 10-12 ottobre: Misano; 24-26 ottobre: Monza.

Porsche Taycan Rush: 3-4 maggio: Misano; 7-8 giugno: Vallelunga; 12-13 luglio: Mugello; 27-28 settembre: Imola; 11-12 ottobre: Misano.