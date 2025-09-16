Porto San Giorgio, il Segretario di Stato Federico Pedini celebra Miss Italia 2025 e “tinge” di biancazzurro la serata

Serata di glamour e intrattenimento a Porto San Giorgio, con uno spettacolo trasmesso su San Marino RTV (canale 550) che ha visto protagonista Miss Italia 2025 Katia Bucchicchio. Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha condiviso oggi il suo entusiasmo sui social, lodando l’evento come un momento di grande spettacolo e collaborazione tra Italia e Repubblica di San Marino.

“Grande spettacolo a Porto San Giorgio su San Marino RTV canale 550 – Miss Italia 2025 Katia Bucchicchio. Serata molto piacevole con la presenza anche della nostra Miss San Marino Alessia Selva, il grande DG di Rtv Roberto Sergio e gli spettacolari Senhit e Serhat, oltre alla super conduzione di Nunzia De Girolamo. Grazie a tutti”, ha scritto Pedini Amati nel suo post, evidenziando i protagonisti che hanno reso l’evento indimenticabile.

Una serata di bellezza e talento

Al centro dello show, la neo-eletta Miss Italia 2025 Katia Bucchicchio, affiancata dalla rappresentante sammarinese Alessia Selva, Miss San Marino. Non sono mancati ospiti di spicco come il Direttore Generale di RTV Roberto Sergio e gli artisti Senhit e Serhat, che hanno regalato performance spettacolari. La conduzione è stata affidata alla carismatica Nunzia De Girolamo, che ha saputo orchestrare una serata all’insegna del divertimento e dell’eleganza.

Il Segretario Pedini Amati ha sottolineato il valore di questi momenti di incontro culturale: “Serata molto piacevole con la presenza anche della nostra Miss San Marino Alessia Selva”, rimarcando l’orgoglio per la partecipazione sammarinese in un contesto nazionale come Miss Italia.

Un ponte tra San Marino e l’Italia

L’evento, trasmesso su San Marino RTV, rafforza i legami tra la Repubblica e l’Italia, promuovendo valori di bellezza, talento e collaborazione. Pedini Amati, da sempre attento alla promozione turistica e culturale, ha chiuso il suo messaggio con un ringraziamento generale: “Grazie a tutti”, invitando il pubblico a seguire iniziative simili che uniscono spettacolo e identità territoriale.

Questa serata non è solo un trionfo di eleganza, ma anche un’opportunità per valorizzare il talento femminile e l’intrattenimento cross-border, con San Marino in prima linea.