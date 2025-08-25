Portoverde, grande successo per “Fammi una Domanda” di Gabriele Fabbri

Un bagno di folla ha accolto sabato sera in piazza Colombo la presentazione del libro “Fammi una Domanda” di Gabriele Fabbri, nell’ambito del cartellone estivo organizzato dall’Associazione “Per la Difesa del Mare”. L’incontro, condotto dalla giornalista e presidente dell’associazione Carla Aghito, si è svolto nella suggestiva cornice della darsena di Portoverde.

Fabbri, figura iconica della Riccione degli anni ’70 e ’80, ha ripercorso la vita notturna della città, tra locali da ballo, musica, corse e avventure amorose, fino a raccontare abbigliamento, automobili e profumi dei celebri play boys dell’epoca, come Gigi Rizzi, Franco Rapetti, Beppe Piroddi e Danilo Endrici.

La serata ha richiamato un pubblico eterogeneo: dai “viveur” stagionati, nostalgici della Riccione mitica e irripetibile, ai giovani curiosi di scoprire storie e aneddoti della vita notturna del passato. Il libro è stato descritto come ironico e originale, con situazioni al limite dell’assurdo, ma profondamente reali.

Tra gli ospiti presenti all’incontro figuravano:

Gianni Andreatta , titolare del Grand Hotel di Riccione;

Oscar Del Bianco , icona dell’abbigliamento a Riccione;

Sandro Galli , amico di lunga data di Fabbri;

Filippo Saponaro , protagonista della vita notturna e goliardia;

Stefano Bergonzini e Matteo Selleri , giornalisti professionisti;

Teresio Troll, scrittore, poeta e artista poliedrico.

La serata si è conclusa con un brindisi e un buffet offerto dal Ristorante Angelo Azzurro di Misano Adriatico e da Gina Dee Shop di Riccione, suggellando un evento che ha celebrato la memoria, la creatività e la gioia di vivere della Riccione di quegli anni.