Portoverde inaugura la stagione motociclistica di Misano Adriatico con il primo “Moto Incontro”

Domenica 8 giugno 2025, la località costiera di Portoverde darà il via alle celebrazioni motociclistiche nel Comune di Misano Adriatico, celebre per il suo rinomato Circuito Internazionale. L’evento, organizzato dall’Associazione per la Difesa del Mare e dal Motoclub Misano Adriatico, segna la prima edizione del “Moto Incontro Portoverde”, un concorso di eleganza dedicato alle moto da competizione.

La manifestazione prenderà il via con l’esposizione delle moto partecipanti nel centralissimo Piazzale Colombo, dalle 8:30 alle 10:45. Seguirà una parata sulle strade turistiche locali, con rientro previsto intorno alle 11:40, momento in cui si svolgeranno un talk show, la valutazione dei mezzi da parte della giuria, un aperitivo conviviale, una lotteria di beneficenza e le premiazioni.

Le moto riceveranno la benedizione da don Ugo Moncada, parroco di Misano Monte e appassionato di motociclismo. A seguire, è previsto un pranzo di sette portate presso il ristorante Kursaal da Daniele, nel cuore di Portoverde.

L’intera giornata sarà guidata dai presidenti Carla Aghito, dell’Associazione per la Difesa del Mare, e Duilio Damiani, presidente del Motoclub Misano Adriatico. A supportarli, il giornalista Stefano Bergonzini, noto per la sua esperienza come addetto stampa per Aprilia Racing, Maserati Corse e ParkinGO Kawasaki.

Tra le moto più attese in gara, spiccano la Ducati V4 Tricolore Italia, edizione limitata a 163 esemplari firmata da Francesco Bagnaia, la Panigale V4 Bautista 2023 World Champion, la Desmo 16 RR 1100cc, la Vyrus 924 del 2007, e altri modelli iconici come le Panigale 1199 R (2012) e 1299 (2017).

L’iscrizione al concorso costa 10 euro, mentre il pranzo completo è offerto a 35 euro. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di motociclismo per aprire insieme la stagione estiva nel segno della passione e dell’eleganza.