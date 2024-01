POSTE ITALIANE: A RIMINI E PROVINCIA OTTIMI RISULTATI NEI PAGAMENTI DIGITALI GRAZIE ANCHE A POSTEPAY EVOLUTION

Oltre quarantasei mila le carte emesse sul territorio. Numeri favoriti anche dall’e-commerce che sul territorio vede un incremento nell’anno 2023 rispetto al precedente

Rimini, 24 gennaio 2024 – PostePay, il campione digitale di Poste Italiane si conferma leader nei pagamenti in provincia di Rimini grazie al successo di Postepay Evolution, la carta prepagata con Iban che ha rapidamente conquistato l’apprezzamento degli italiani.

Ad oggi nel riminese sono oltre 46 mila le carte Postepay Evolution, numeri che contribuiscono a raggiungere gli oltre 10 milioni di carte Postepay Evolution utilizzate su tutto il territorio nazionale e 30 milioni di carte Postepay.

La carta prepagata Postepay Evolution ha l’enorme vantaggio di essere dotata di Iban. Ciò consente di rispondere alle esigenze di chi ha bisogno di uno strumento completo, per operazioni di pagamento in sicurezza e per ricevere e disporre bonifici, accreditare lo stipendio o la pensione. Uno strumento innovativo e flessibile per eseguire pagamenti e transazioni in modo semplice e sicuro, favorendo lo sviluppo dell’e-commerce anche in provincia di Rimini che vede un incremento nel settore del 40% nel 2023 rispetto all’anno precedente.

Poste Italiane, azienda guidata dall’AD Matteo Del Fante, svolge un ruolo chiave nel processo di trasformazione dell’ecosistema dei pagamenti digitali supportando il percorso di inclusione digitale del Paese e accompagnando dunque i cittadini di Rimini verso nuovi sistemi di pagamento innovativi, facili, veloci, mantenendo sempre al centro la sicurezza. Questo percorso di innovazione ha permesso a Postepay di raggiungere una posizione di leadership nel mercato dei pagamenti digitali, lanciando soluzioni sempre più evolute e sicure.

