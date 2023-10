POSTE ITALIANE: IN PARTENZA I LAVORI DEL PROGETTO “POLIS” NELL’UFFICIO POSTALE  DI SANT’AGATA FELTRIA

Rimini, 23 ottobre 2023 – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Sant’Agata Feltria da domani, martedì 24 ottobre sarà interessato dai lavori di ammodernamento per consentire l’avvio dei servizi del progetto Polis e migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede è inserita nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR e la restante parte da Poste Italiane. Questo progetto ha l’obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7.000 Uffici Postali dei piccoli centri, tra questi quello di Brescello, per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Sant’Agata Feltria la continuità di tutti i servizi attraverso un Ufficio Postale mobile situato accanto all’ufficio postale, in via Primo Maggio, a partire da venerdì 27 ottobre, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.45 e il sabato dalle ore 08.20 alle 12.45.

Nei giorni 24,25 e 26 ottobre non sarà erogato il servizio per permettere l’allestimento dell’ufficio postale mobile.

