Poste Italiane: proseguono nel Riminese gli interventi per trasformare gli uffici in casa dei servizi digitali

È IL TURNO DELL’UFFICIO DI MONTESCUDO CHE PRESTO SARA’ POLIS

Rimini, 20 settembre 2024 – Poste Italiane comunica che nell’ufficio postale di Montescudo, sito in Borgo Pandolfo Malatesta 6/A, sono in partenza, da lunedì 23 settembre, i lavori di ammodernamento per permettere l’inserimento dei servizi Polis e migliorare la qualità dell’accoglienza.

La sede è inserita nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR e la restante parte da Poste Italiane. Questo progetto ha l’obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7.000 Uffici Postali dei piccoli centri, tra questi quello di Montescudo e altri centri nei prossimi mesi, per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione dove saranno disponibili i Certificati Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da Anpr, ovvero la banca dati unica del Ministero dell’Interno, e i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina Amministratore di Sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito”

Durante tutto il periodo dei lavori, i cittadini di Montescudo, per tutte operazioni non in circolarità, riscossione ratei pensionistici, servizi universali pagamenti e corrispondenza, potranno rivolgersi all’ ufficio Postale di Trarivi, in via Ca Pazzaglia 30, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle ore 12.45, ufficio che per tutto il periodo di accoglienza dei cittadini di Montescudo verrà potenziato.

Poste Italiane