Poste San Marino. Cresce l’attesa per l’evento “In volo su San Marino”

San Marino, 02 luglio 2025 – Sale l’attesa per “In volo su San Marino”, l’iniziativa organizzata da Poste di San Marino in collaborazione con la Segreteria di Stato per il Turismo e la società Bil Benefit, che offrirà al pubblico l’esperienza unica di un volo in mongolfiera ancorata.

L’evento si inserisce nella serie di iniziative legate a Città dell’Aria, il filone filatelico promosso da Poste San Marino, per celebrare il fascino delle città storicamente legate al mondo del volo.

Presentato ufficialmente lo scorso 11 giugno durante una conferenza stampa presso la Segreteria di Stato per il Turismo, l’evento è stato accompagnato dal lancio dell’emissione filatelica dedicata, che per il 2025 comprende due francobolli raffiguranti l’evento internazionale umbro dedicato alle mongolfiere (International Balloon Grand Prix) e il borgo medioevale di Gualdo Cattaneo, sede dell’Aviosuperficie del Sagrantino.

L’appuntamento in mongolfiera è fissato per martedì 8 luglio 2025 dalle ore 19.00 alle ore 21.00 presso il Parcheggio numero 7 di San Marino Città.

Il volo in mongolfiera ancorata sarà riservato esclusivamente a chi acquisterà il folder filatelico contenente i due francobolli dedicati a Città dell’Aria, disponibile al prezzo di 10,00 euro. L’acquisto potrà essere effettuato direttamente sul posto, la sera stessa dell’evento, e darà diritto a un volo in mongolfiera. Per garantire la partecipazione, si consiglia di arrivare con un po’ di anticipo, poiché i posti saranno disponibili fino ad esaurimento e non saranno previste possibilità di prenotazione anticipate.

Come scritto in precedenza, le mongolfiere sono mezzi meravigliosi e suggestivi, ma estremamente sensibili alle condizioni meteorologiche. Sono sufficienti venti di poco superiori ai 6 nodi, per comprometterne il volo. Per questo motivo, in caso di condizioni atmosferiche non idonee, l’evento sarà rinviato al giorno successivo, mercoledì 9 luglio, alla stessa ora e presso lo stesso luogo.

L’iniziativa rappresenta un’occasione speciale per vivere insieme la magia del volo al tramonto sui cieli della Repubblica di San Marino, con un panorama mozzafiato sui territori della Romagna e del Montefeltro. Vi aspettiamo martedì 8 luglio!

Poste San Marino SpA