Poste San Marino rende omaggio ai Corpi Militari e di Polizia

San Marino, 22 maggio 2025 – Con un tributo ai protagonisti che ogni giorno garantiscono la sicurezza e l’ordine della Repubblica, Poste San Marino celebra i “Corpi Militari e di Polizia sammarinesi” con la nuova edizione della serie numismatica avviata nel 2024. Dopo il successo della moneta dedicata alla Guardia di Rocca, l’edizione 2025 presenta due monete da 10 euro in argento (versione proof), dedicate ai Corpi di Gendarmeria e Polizia Civile, figure da sempre simbolo di coraggio, impegno e servizio alla collettività.

Realizzate da Antonella Napolione e coniate in soli 2.500 esemplari ciascuna, si distinguono per l’impiego di applicazioni cromatiche che arricchiscono e valorizzano le uniformi raffigurate sul rovescio conferendo alla moneta un’identità visiva forte e riconoscibile.

Il Corpo della Gendarmeria, fondato nel 1842, è responsabile della prevenzione e repressione dei reati, del mantenimento dell’ordine pubblico, della sicurezza e dell’incolumità dai cittadini, cura l’osservanza delle leggi e presta soccorso in caso di calamità ed emergenze.

L’attuale Corpo di Polizia Civile, evoluzione del Corpo dei Vigili Urbani istituito nel 1958, svolge funzioni in ambito di disciplina civile e commerciale, con particolare attenzione alla circolazione stradale e alle attività economiche. A esso sono anche attribuite competenze in materia tributaria, sanitaria, ambientale, di protezione civile, sicurezza pubblica e Polizia Giudiziaria.

“Queste monete rappresentano la storia e l’impegno quotidiano delle nostre Forze dell’Ordine. Un simbolo di identità e appartenenza per ogni cittadino – ha dichiarato il Direttore Generale di Poste, Gian Luca Amici – un’occasione speciale per raccogliere l’intera serie di monete in un esclusivo cofanetto da collezione.”

Le due emissioni numismatiche saranno disponibili presso lo Shop di Poste San Marino sito in Piazzetta Garibaldi 5, San Marino Città, e presso il sito ufficiale www.poste.sm a partire da giovedì 29 maggio 2025.

Specifiche tecniche dell’emissione numismatica moneta da euro 10,00 (dieci/00) in argento versione proof, denominata “Corpi militari e di polizia sammarinesi: Gendarmeria” millesimo 2025 e “Corpi militari e di polizia sammarinesi: Polizia Civile” millesimo 2025

Valore: euro 10,00 (dieci/00)

Argento: 925 ‰

Peso: 22 g

Diametro: 34 mm

Bordo: godronatura spessa discontinua

Autrice bozzetti (dritto e rovescio): Antonella Napolione

Coniazione presso: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato- Roma

