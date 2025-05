Poste San Marino SpA approva il Bilancio d’Esercizio 2024

Si è svolta mercoledì 28 maggio 2025 l’Assemblea dei Soci di Poste San Marino SpA, nel corso della quale è stato approvato il Bilancio d’Esercizio 2024. L’Azienda, che da circa quattro anni è impegnata in un articolato processo di trasformazione organizzativa e gestionale interna, registra per il quarto anno consecutivo un considerevole miglioramento degli indicatori economico-finanziari. Un traguardo significativo che conferma la solidità della gestione, la sostenibilità delle strategie adottate e l’efficacia delle azioni di efficienza messe in atto negli ultimi anni. L’utile netto, ottenuto dall’unione delle tre aree operative – Divisione Postale, Servizi e Divisione Filatelica a Numismatica – si attesta infatti a 1.270.622 euro, in aumento di oltre 205.000 euro rispetto al 2023 (+19,3%) e quasi raddoppiato rispetto ai circa 761.000 euro del 2022. Il risultato netto della sola Divisione Filatelica e Numismatica cresce da € 1.188 milioni di euro a 1.426 milioni mentre il disavanzo della Divisione Postale si attesta sui 156.000 euro. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) raggiunge 1.475 milioni di euro, segnando una crescita di circa 207.700 euro sull’esercizio precedente. Nonostante la progressiva riduzione dei volumi legati alla corrispondenza tradizionale, Poste San Marino segna un considerevole aumento del fatturato annuo raggiungendo 10,4 milioni di euro, con un incremento di circa 1,6 milioni rispetto al 2023 (+17,8%). L’azienda continua ad adattarsi al contesto digitale ea rinnovare la propria offerta implementando nuovi prodotti filatelici e numismatici e nuovi servizi agli sportelli postali, come il pagamento delle sanzioni stradali e PagoPa. Inoltre, nel 2025, l’Azienda ha avviato nuove collaborazioni strategiche, tra cui quella con MoneyGram, società internazionale di tecnologia finanziaria, attiva nei servizi di pagamento e trasferimento di denaro sicuro. I risultati ottenuti nel 2024 confermano la solidità del percorso intrapreso da Poste San Marino negli ultimi anni. Sono segnali concreti di un’azienda che evolve, investe in efficienza e innovazione, ma che soprattutto sa rispondere con responsabilità e visione alle sfide del cambiamento. L’impegno di Poste è quello di continuare a offrire servizi di qualità, sostenibili e sempre più vicini alle esigenze di cittadini, imprese e istituzioni.