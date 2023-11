Precipita ultraleggero vicino ad Ancona, due feriti

Velivolo in area secca fiume Cesano. Soccorsi da eliambulanza

Un velivolo ultraleggero partito da Cesano di Senigallia (Ancona) è precipitato poco distante in zona Monterado di Trecastelli: i due uomini a bordo sono rimasti feriti – erano coscienti – e sono stati trasportati in eliambulanza all’ospedale regionale ad Ancona.

L’ultraleggero ha perso quota e forse il pilota ha tentato un atterraggio d’emergenza vicino al fiume Cesano, in un’area in secca.

Uno dei due passeggeri è stato sbalzato fuori e l’altro è rimasto in parte sotto la carlinga, tra la vegetazione, ed è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure dei sanitari.

Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale.

