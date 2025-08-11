Predappio, schianto violentissimo contro un albero: 52enne in gravi condizioni trasportato in elicottero

La tardissima serata di ieri, domenica 10 agosto, si è trasformata in un dramma lungo via della Libertà a Predappio, dove un furgone ha impattato frontalmente contro un albero in un incidente dalle conseguenze gravissime. L’urto è stato così forte da bloccare il conducente, un uomo di 52 anni, intrappolato tra le lamiere del mezzo. I Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenuti intorno alle 23 per estrarre il ferito e mettere in sicurezza l’area.

Il 52enne è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni molto critiche. Altri due occupanti del furgone sono rimasti coinvolti, ma le loro condizioni non sono state rese note.

Le autorità stanno indagando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e le cause dello schianto.

Un episodio che conferma ancora una volta i pericoli che si nascondono anche nelle strade meno trafficate e richiama a una guida sempre attenta e prudente.