Preghiera diocesana per la Vita Nascente 2023, Domenica 3 dicembre ore 16.00

La comunità diocesana, in questo tempo illuminato dall’Avvento e dal Natale, celebra la gioia della vita nascente attraverso un incontro di preghiera e di riflessione per riconoscere la bellezza dell’accoglienza di ogni nuova vita, in quanto segno di speranza e di futuro.

Il rispetto della vita è responsabilità di tutti, come ci ricorda il Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente della CEI in occasione della Giornata Nazionale per la Vita 2024: “Il rispetto della vita non va ridotto a una questione confessionale, poiché una civiltà autenticamente umana esige che si guardi ad ogni vita con rispetto e la si accolga con l’impegno a farla fiorire in tutte le sue potenzialità, intervenendo con opportuni sostegni per rimuovere ostacoli economici o sociali”.

L’iniziativa di una preghiera per la vita nascente raccoglie l’invito di Papa Benedetto XVI di pregare per le mamme e per i nascituri nel periodo dell’Avvento, perché l’attesa di Dio che si fa bambino nel grembo di Maria rivela quanto la vita umana abbia una dignità altissima fin dal concepimento. Per i credenti, che guardano il mistero della vita riconoscendo in essa un dono del Creatore, la sua difesa e la sua promozione, in ogni circostanza, sono un inderogabile impegno di fede e di amore.

Le Preghiera per la vita nascente si svolgerà in contemporanea presso le chiese parrocchiali di Serravalle, Pennabilli e Ponte Cappuccini domenica 3 dicembre alle ore 16.00. La veglia è aperta a tutti, con un particolare invito alle mamme e ai papà in attesa della nascita del loro bambino, a cui sarà dedicata una particolare benedizione.

L’evento è promosso dagli Uffici diocesani di Pastorale Familiare e Pastorale Sociale e dalle principali associazioni ecclesiali diocesane.