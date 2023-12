Premiati, in Sala della Giunta, tre Agenti della Polfer di Rimini

Questa mattina sono stati ricevuti dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dall’Assessore Francesco Bragagni tre operatori della Polizia di Stato in servizio alla Polfer di Rimini, che hanno salvato la vita a una persona, rianimandola dopo un soffocamento.

L’incontro si è svolto in Sala della Giunta ed è stato organizzato per premiare il comportamento encomiabile dell’Assistente Capo Coordinatore Montebello Michele, l’Assistente Capo Coordinatore Cervetti Gianluca e l’Agente La Terza Antonio, alla presenza dei loro responsabili. Un momento di riconoscimento dopo l’intervento, che è avvenuto la sera del 14 ottobre scorso, quando i tre Agenti hanno salvato la vita all’onorevole Mauro Del Bue.

Il fatto è avvenuto durante una cena dell’Associazione socialista liberale, presso il ristorante l’Artrov, dove l’onorevole si era sentito male perdendo i sensi. In attesa dell’arrivo del 118, i tre colleghi gli hanno praticato prima la manovra di Heimlich – liberandolo dal boccone che lo stava soffocando – e poi lo hanno rianimato con un massaggio cardiaco, salvandogli la vita.

Il Sindaco Jamil Sadegholvaad e l’Assessore Francesco Bragagni si sono congratulati per la rapidità e l’efficacia dell’azione, dimostrando una professionalità non comune e un grande senso del dovere. Qualità che da sempre contraddistinguono gli appartenenti alle forze dell’ordine, che quotidianamente svolgono il loro servizio per il bene comune.

Un ringraziamento particolare, esteso anche a tutto il corpo di Polizia, è stato espresso dal primo cittadino, che ha sottolineato il valore dimostrato da donne e uomini delle forze dell’ordine a Rimini in molte occasioni.

Gli agenti hanno ricevuto, oltre a una lettera di encomio, la medaglia celebrativa ufficiale del Bimillenario dell’Arco D’Augusto come segno di riconoscenza per il gesto di coraggio dimostrato durante il loro servizio.