Premio Nazionale ANVU “Professor Alvaro Pollice” al Corpo di Polizia Locale del Comune di Ravenna  

LA CERIMONIA DI SCOPRIMENTO DELLA PICCOLA STATUA DI SAN SEBASTIANO MARTIRE SI È SVOLTA QUESTA MATTINA, NELLA SALA D’ATTESA DEGLI UFFICI DI VIA D’ALAGGIO, ALLA PRESENZA DELLE MASSIME AUTORITÀ LOCALI

Ravenna, 17 gennaio 2025. Si è tenuta questa mattina la Cerimonia di scoprimento del Premio Nazionale ANVU “Professor Alvaro Pollice”. Presenti il Prefetto Raffaele Ricciardi, il Questore Lucio Pennella, il Sindaco f.f. Fabio Sbaraglia, i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri Andrea Lachi e della Guardia di Finanza Leonardo Brandano e l’Arcivescovo Monsignor Lorenzo Ghizzoni, che ha impartito la benedizione alla statua di San Sebastiano Martire e agli uffici.

Il premio, istituito nel 2002 dall’ANVU (Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia) per corrispondere alla volontà dei familiari del Prof. Dott. Alvaro Pollice (già Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti e Procuratore regionale d’Abruzzo, stimato esperto, tra l’altro, di organizzazione della Polizia Locale e fautore di alcuni fondamentali principi di diritto amministrativo nella specifica materia) di onorarne in questo modo la memoria, è stato assegnato alla Polizia Locale di Ravenna con la seguente motivazione:

“Corpo di Polizia Locale Capoluogo, in occasione di eccezionali eventi metereologici che causavano l’alluvione di numerosi territori della Romagna, dopo aver offerto determinante contributo, durante le fasi di allertamento, alla evacuazione di migliaia di cittadini in pericolo,

operava ininterrottamente durante il disastro e nelle settimane successive per assicurare il soccorso alla popolazione colpita, dare conforto agli sfollati e garantire la più efficiente movimentazione dei numerosi convogli degli aiuti, dei volontari e delle imprese incaricate della messa in sicurezza dei tanti argini fluviali crollati. Benché soverchiato da carichi di lavoro straordinari, il personale non esitava a rendersi disponibile a garantire la continuità dei servizi di polizia locale nei territori limitrofi della provincia, taluni colpiti ancor più gravemente, in attuazione della direttiva della Regione Emilia – Romagna disciplinante gli Interventi in caso di calamità e di gravi emergenze (DGR n. 1487 del 12.09.2022). La prontezza operativa dei circa 200 operatori e operatrici del Corpo consentiva, soprattutto durante le prime ore successive alle più gravi esondazioni, di assicurare le essenziali prestazioni di gestione della viabilità sull’intero territorio provinciale, in attesa dell’arrivo, nei giorni successivi, dei contingenti di Polizia Locale provenienti dalle altre province dell’Emilia Romagna e d’Italia. Al termine della più acuta fase emergenziale, venivano censiti dal Ministero dell’interno, come svolti dalla sola Polizia Locale di Ravenna e in soli 15 giorni, 1.988 interventi di soccorso, assicurati dall’impiego medio giornaliero di 56 mezzi e 130 unità di personale. Il rilevante contributo al Sistema di Protezione Civile consentiva di salvare vite umane e riscuoteva il più accorato plauso di cittadini e istituzioni, elevando, nella percezione pubblica, il valore e l’importanza della Polizia Locale quale Organizzazione al servizio delle Comunità. Splendido esempio di generosa dedizione al servizio, professionalità e non comune sensibilità verso le esigenze di aiuto delle popolazioni e dei colleghi (territorio provinciale di Ravenna, 16 – 31 maggio 2023).”

La Presidente dell’ANVU, Silvana Paci, romagnola, ha dichiarato: “sono molto, molto contenta, che il Premio 2024 sia andato ad un Comando della mia regione. La polizia locale, nella disgrazia, ha saputo dimostrare di essere all’altezza del ruolo assegnatole, anche in emergenza.”