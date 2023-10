Prende il via una nuova settimana di eventi a Rimini: musica, cinema e cultura, tutti gli appuntamenti dal 16 al 24 ottobre

Prende il via una nuova settimana di eventi a Rimini con al centro la musica, il cinema e la cultura.

Nell’ambito della 74esima Sagra Musicale Malatestiana, il quarto appuntamento sinfonico propone il concerto della Festival Strings Lucerne Orchestra dedicato a pagine violinistiche di Robert Schumann e Dvo?ák, ideali per esaltare il virtuosismo della rinomata solista giapponese Midori (23 ottobre, ore 21 – Teatro Galli). Venerdì 20 ottobre il Teatro degli Atti ospita Perseo e Andromeda, Opera in un atto di Salvatore Sciarrino. Si tratta di un nuovo progetto produttivo della Sagra Musicale Malatestiana, firmato da Daniele Spanò e Luca Brinchi, una coppia affermata nel mondo del teatro di ricerca, che concepisce l’opera come un’installazione video e sonora con cui dare nuovo risalto alle straordinarie potenzialità drammaturgiche della partitura. Sabato 21 ottobre al Teatro Galli si terrà invece la prima assoluta in forma di concerto dell’opera in un unico atto di Pietro Mascagni “Cavalleria Rusticana” prima rappresentazione trascritta per banda, coro e solisti di Massimo Picchioni. Una produzione tutta made in Rimini che vede sul palco la Banda Sinfonica Città di Rimini diretta dal Maestro concertatore Jader Abbondanza e il Coro Lirico Amintore Galli diretto da Marcello Mancini, in occasione del 160° anniversario della nascita di Pietro Mascagni. Per Parole per la musica, gli appuntamenti di approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana, martedì 17 ottobre Fabio Sartorelli presenta ‘La serva padrona’ di Giovanni Battista Pergolesi, storia buffa di un gioiello settecentesco, mentre domenica 20 la prima Sinfonia di Mahler sarà presentata da Alberto Batisti.

Esclusivamente per il pubblico della stagione sinfonica della Sagra Musicale Malatestiana (23 ottobre), il Bar del Grifone del Teatro Galli sarà aperto per un aperitivo/cena prima dei concerti (prenotazioni al nr. 345 255 0212).

A 30 anni dalla scomparsa di Federico Fellini, Rimini propone diversi appuntamenti a lui dedicati, primo fra tutti la mostra al Palazzo del Fulgor Rimini 1993-2023: il funerale di Fellini nelle immagini inedite di Marco Pesaresi per ricordare il saluto di Rimini al grande Maestro nel giorno del suo funerale (21 ottobre – 5 novembre). Giovedì 19 ottobre ultimo appuntamento della rassegna Macario & Fellini: lo vedi come sono?, dedicata a Macario, uno dei grandi protagonisti del teatro di rivista e al suo rapporto con Federico Fellini. Il regista riminese, infatti, partecipò alla sceneggiatura di alcuni dei primi film di Macario. Anche l’ultimo film in rassegna ‘Lo vedi come sei… lo vedi come sei?’ del regista Mario Mattoli, sarà introdotto e commentato dal figlio, Mauro Macario. Al Cinemino, all’interno del Palazzo del Fulgor continuano i martedì dedicati ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti: martedì 17 ottobre sarà proiettato FELLINI SATYRICON di Federico Fellini (Italia 1969, 129’) e martedì 24 ottobre: I VITELLONI di Federico Fellini (Italia 1953, 108’).

Sabato 21 ottobre la Cineteca comunale propone invece la proiezione del film Bohemian Rhapsody di Bryan Singer (USA, 2018, 134 minuti), che ripercorre la biografia del cantante Freddie Mercury, la voce che si celava dietro i più grandi successi dei Queen, a cui è dedicata la mostra evento QUEEN UNSEEN – Peter Hince, visitabile all’Ala di Isotta di Castel Sismondo fino al 30 novembre.

Sempre in Cineteca martedì 24 ottobre si svolge la penultima tappa del Giro del Mondo in 80 Corti, una serata tutta “made in italy”, che prevede il ripescaggio dai migliori 10 corti italiani che non sono stati selezionati come finalisti ad Amarcort Film Festival 2023 (in programma dal 14 al 19 novembre) ma che avrebbero meritato di esserlo.

Il 20 ottobre alla Cineteca è prevista inoltre la proiezione del documentario The Years We Have Been Nowhere in collaborazione con Mediterranea Saving Humans. Il documentario di Lucio Cascavilla e Mauro Piacentini, vincitore del Silver Remy Award, al 56esimo festival Internazionale del cinema di Houston (USA), racconta la storia di Sulemain, Fatima e Patrick costretti a lasciare la Sierra Leone in cerca di un futuro migliore. Dopo la proiezione, seguirà un incontro con i registi e gli attivisti di Mediterranea.

Al cinema Tiberio, la Biblioteca Gambalunga, in collaborazione con il Liceo Scientifico Serpieri, organizza due giornate di studio (24 e 26 ottobre) dedicate ad Alessandro Serpieri, scienziato, filosofo ed educatore dell’Ottocento, nel bicentenario dalla nascita.

Nel mese di ottobre riprendono anche i pomeriggi con le letture per bambini a cura dei lettori volontari della Biblioteca Gambalunga al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. Il primo appuntamento è mercoledì 18 ottobre con Storie d’autunno, (età consigliata: 3-5 anni). Laboratori sono previsti anche al Centro per le famiglie per i bambini più piccoli e alla Libreria dei Ciliegi per bambini dai 7 anni.

All’ex cinema Astoria continua il secondo tempo di “Ritorno all’Astoria”, il progetto che propone il riutilizzo dell’ex cinema riminese come hub culturale di comunità, tra laboratori, workshop, spettacoli, corsi e mostre come la mostra fotografica a cura di Luis A. Nigretti ‘Favolosamente unici’, dedicata ai ragazzi e alle ragazze con disabilità, a cura dell’Associazione “Volare Alto”.

IN EVIDENZA

17 e 22 ottobre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Parole per la musica

74° Sagra Musicale Malatestiana

Incontri rivolti all’approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2023 grazie alla partecipazione di storici della musica, autorevoli divulgatori, filosofi.

I prossimi appuntamenti: La serva padrona di Giovanni Battista Pergolesi. Storia buffa di un gioiello settecentesco, a cura di Fabio Sartorelli (martedì 17 ottobre); La Prima Sinfonia di Mahler a cura di Alberto Batisti (giovedì 22 ottobre).

Ore 21 Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, senza prenotazione

Info: 0541 704296 www.sagramusicalemalatestiana.it

giovedì 19 ottobre 2023

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Macario e Fellini: Lo vedi come sono?

Una rassegna cinematografica dal titolo ‘Macario e Fellini: Lo vedi come sono?’. Introduce Mauro Macario. Ultimo appuntamento:

giovedì 19 ottobre: Lo vedi come sei… lo vedi come sei? di Mario Mattoli (Italia 1939, 73’)

Ore 21 Ingresso gratuito. Info: 0541 704494 www.facebook.com/cineteca.rimini/?locale=it_IT

venerdì 20 ottobre 2023

Teatro degli Atti, Via Cairoli 42, Rimini centro storico

Perseo e Andromeda

74° Sagra Musicale Malatestiana – Nuova produzione

Il nuovo progetto produttivo della Sagra Musicale Malatestiana sarà presentato al Teatro degli Atti e firmato da una coppia affermata nel mondo del teatro di ricerca e composto da Daniele Spanò, Luca Brinchi che affronteranno Perseo e Andromeda di Salvatore Sciarrino, concependo l’opera come un’installazione video e sonora con cui dare nuovo risalto alle straordinarie potenzialità drammaturgiche della partitura.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]

sabato 21 ottobre 2023

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Cavalleria Rusticana

In occasione del 160° anniversario della nascita di Pietro Mascagni, grande compositore e direttore d’orchestra, la Banda città di Rimini, diretta dal M° Jader Abbondanza e il Coro lirico Amintore Galli diretto dal M° Marcello Mancini, in collaborazione con il comune di Rimini e il teatro A. Galli mettono in scena in forma di concerto “La Cavalleria Rusticana” nell’originale arrangiamento per Banda di Massimo Picchioni. La Cavalleria Rusticana è un’opera verista che trae ispirazione dalla omonima novella di Giovanni Verga in un atto unico su libretto di G. Targioni-Tozzetti e G. Menasci.

Personaggi e interpreti: Santuzza – Elisa Luzi, Turiddu – Giuseppe Varano, Alfio – Giovanni Mazzei, Lucia – Elisa Gentili, Lola – Caterina Tonini. Prevendita biglietti su Vivaticket.

Ore 21.30 Info: 331 6468363 www.bandacittadirimini.it/cavalleria-rusticana-opera-in-un-atto-in-forma-di-concerto

lunedì 23 ottobre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Festival Strings Lucerne Orchestra

74° Sagra Musicale Malatestiana – Concerto sinfonico

Prestigiosa la presenza di Goto Midori nel concerto della Festival Strings Lucerne Orchestra dedicato a pagine violinistiche di Robert Schumann e Ludwig van Beethoven ideali per esaltare il virtuosismo della rinomata solista giapponese. In occasione del concerto il Bar del Grifone del Teatro Galli offre al pubblico la possibilità di gustare un aperitivo-cena prima di sedersi in sala. E’ necessario prenotare telefonicamente al nr. 345 255 0212 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]

martedì 24 ottobre 2023

Rimini, Cineteca comunale, via Gambalunga 27

Il Giro del Mondo in 80 Corti

Penultima tappa del Giro del Mondo in 80 Corti: “Rilancia e raddoppia”

Una serata di ripescaggio, tutta “made in italy”, composta dai migliori 10 corti italiani che non sono stati selezionati come finalisti ad Amarcort Film Festival 2023 ma che avrebbero meritato di esserlo.

Il pubblico è chiamato a partecipare con il voto. Il più votato diventerà finalista della sezione “Amarcort” della 16° edizione del festival (in programma dal 14 al 19 novembre) mentre il secondo classificato sarà l’ultimo finalista dell’edizione 2023 de Il Giro del Mondo in 80 Corti.

Ore 21. Ingresso libero Info: www.amarcort.it

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 23 dicembre 2023

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all’Astoria – Secondo tempo

Con oltre 120 iniziative in calendario e 28 associazioni coinvolte è iniziato il secondo tempo del “Ritorno all’Astoria”, il progetto che propone il riutilizzo dell’ex cinema riminese come hub culturale di comunità. A coordinare le attività del calendario sono l’associazione di promozione sociale Il Palloncino Rosso, con il contributo di Cooperativa Sociale Smart, Agenzia Piano Strategico e Smagliature Urbane. Gli appuntamenti della settimana: Martedì 17 e mercoledì 18 ottobre ore 17 laboratori teatrali – Mulino di Amleto Teatro APS; martedì 17 ottobre ore 21 “Musical!”_Rimini Musical. Giovedì 19 ottobre ore 19 Yoga all’Astoria con Hatha Yoga Rimini, ore 20:30 ‘Le danze del cuore’_bebody_devamaitri; venerdì 20 ottobre ore 19 ‘Favolosamente unici’: inaugurazione mostra fotografica e proiezione film “Voliamo alto” _ Associazione Volare Alto ODV; sabato 21 ottobre ore 15 ‘A occhi aperti’ – Laboratorio per svegliare gli occhietti e portarli a spasso, ore 16 Corso di Scrapbooking_Associazione Manidarte; domenica 22 ottobre ore 09:30 Laboratorio di scrittura poetica “Alla ricerca della poesia (mai) perduta”.

Programma completo su: https://ilpalloncinorosso.it/astoria/

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria

lunedì 16 ottobre 2023

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

Pasolini, cronologia di un delitto politico

Un documentario di Paolo ‘Fiore’ Angelini, liberamente ispirato al libro omonimo di Andrea Speranzoni e Paolo Bolognesi. Il film, è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022, indaga sulla morte di Pier Paolo Pasolini, avvenuta il 2 novembre 1975 all’Idroscalo di Ostia.

Il documentario raccoglie le testimonianze di numerose persone che hanno conosciuto Pasolini, tra cui amici, parenti, collaboratori e critici. Queste testimonianze offrono un ritratto complesso e sfaccettato dell’artista, che emerge come un uomo dalla personalità contraddittoria e affascinante.

I biglietti on line sono disponibili su: www.liveticket.it Per chi preferisce acquistare i biglietti in cassa, la biglietteria al Cinema Fulgor apre dalle ore 19:30 nei giorni feriali e dalle ore 16:30 nei festivi.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com

16 – 17, 23, 24 ottobre 2023

Istituto secondario di 1° grado Panzini, p.zza Gramsci 3/4 – Rimini centro storico

Social-Mente

Un nuovo ciclo di incontri, con due percorsi specifici e differenti per insegnanti e genitori di ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni, per conoscere, parlare e contrastare i fenomeni legati alla ludopatia e ai rischi del web e dei social. I percorsi sono svolti in collaborazione con la Rete GAP Rimini nell’ambito del “Piano locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico-Piano attuativo 2022”.

Gli appuntamenti della settimana:

lunedì 16 ottobre ore 16.30-18.30 “Relazioni (s)connesse”

lunedì 23 ottobre ore 16.30-18.30 “Ambientati nei social”

martedì 17 ottobre ore 15.00-17.00 “Social network, mettiamoci in gioco”

martedì 24 ottobre ore 15.00-17.00 “Videogame, quale possibile mondo da esplorare?”

Ogni gruppo è condotto dalla dott.ssa M. Paola Camporesi, psicologa psicoterapeuta, consulente presso il Centro per le Famiglie e dalla Dott.ssa Elena Lucarella, psicologa Progetto Circolando della Cooperativa Centofiori, che lavora all’interno delle Dipendenze Patologiche di Rimini.

Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria Info: 0541 793860 (Centro per le famiglie) www.facebook.com/centrofamiglierimini/?locale=it_IT

lunedì 16 e martedì 17 ottobre 2023

Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Manodopera

Rassegna FICE – Riusciranno in nostri eroi

Un film di animazione di Alain Ughetto con con Ariane Ascaride, Alain Ughetto, Stefano Paganini, Diego Giuliani, Christophe Gatto. Grazie all’utilizzo della stop motion e di pupazzi in plastilina alti 23 centimetri, il regista ha raccontato con dolcezza, ma anche con precisione storica, l’Italia di coloro che vennero definiti come gli ultimi. Di quelli cioè di cui lo Stato si ricordava quando doveva mandarli a morire nelle tante guerre che hanno costellato la prima metà del secolo scorso. Salvo poi non offrire loro altro che la strada dell’emigrazione.

Orario: lunedì 16 ottobre ore 21 e martedì 17 ottobre ore 17 e 21 Ingresso a pagamento

Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

martedì 17, 24, 31 ottobre 2023

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor. Le giornate del martedì vengono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

martedì 17 ottobre: FELLINI SATYRICON di Federico Fellini (Italia 1969, 129’)

martedì 24 ottobre: I VITELLONI di Federico Fellini (Italia 1953, 108’)

martedì 31 ottobre: INTERVISTA di Federico Fellini (Italia 1987, 113’)

L’ingresso è incluso nel biglietto del FM Museum. Il solo ingresso al Palazzo del Fulgor prevede un costo di 2 €. Ore 16 Ingresso a pagamento Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

martedì 17 ottobre 2023

Cinema Settebello, via Roma 70 – Rimini

Il fantasma dell’Opera

Film di genere horror di Rupert Julian, con Lon Chaney, Mary Philbin, Norman Kerry, Arthur Edmund Carewe, Gibson Gowland. Autentico capolavoro del muto e prima versione filmata di un prolifico filone (l’ultimo della serie è il recente film di Joel Schumacher) tratto dal romanzo “Le Fantome de l’Opera” (1910) di Gaston Leroux. Il film di Rupert Julian è un imponente miscuglio di spettacolo e orrore condito da scene memorabili come quella del ballo in maschera. Biglietti on line su: www.liveticket.it

Ore 21 ingresso a pagamento Info: 0541 57197 www.cinemasettebello.it

mercoledì 18 ottobre 2023

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Di storia in storia

Riprendono nel mese di ottobre i pomeriggi con le letture per bambini a cura dei lettori volontari della Biblioteca Gambalunga al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. Il primo appuntamento è con:

Storie d’autunno, età consigliata: 3-5 anni, prenotazione obbligatoria da giovedì 12 ottobre.

Ore 16.45 Ingresso libero Info: 0541 704485 http://bibliotecagambalunga.it

mercoledì 18 ottobre 2023

via dei Ciliegi, 17 – rimini centro storico

Pomeriggi in viale dei Ciliegi 17

La libreria Viale dei Ciliegi, 17 propone dei pomeriggi rivolti ai bambini/e di diverse fasce di età. Ultimo appuntamento:

mercoledì 18 ottobre ore 16.30: Proviamo insieme i giochi di società

Dai 7 anni di età. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: 0541 25357 www.vialedeiciliegi17.it

da giovedì 19 a domenica 22 ottobre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

A passo d’uomo

Un film di genere drammatico di Denis Imbert, con Jean Dujardin, Joséphine Japy, Izïa Higelin, Anny Duperey, Jonathan Zaccaï, proposto in versione francese con sottotitoli in italiano domenica 22 ottobre ore 21. Da giovedì 19 a domenica 22 ottobre il film è proposto anche in versione doppiata in italiano. Tratto dal libro autobiografico best seller dello scrittore francese Sylvain Tesson, “Sentieri Neri”, racconta di Pierre, famoso esploratore e scrittore, spesso in viaggio intorno al mondo in cerca di avventure. A seguito di un brutto incidente che lo riduce in fin di vita, Pierre decide, al suo risveglio dal coma, di attraversare la Francia a piedi, lungo sentieri minori e poco frequentati. Un viaggio unico e fuori dal tempo in cui il protagonista s’immerge nella natura incontaminata per ritrovare sé stesso. Biglietteria on line su www.liveticket.it

Orario: giovedì 19 ottobre – ore 21:00; venerdì 20 ottobre – ore 17:00; sabato 21 ottobre – ore 17:00 – ore 21:00; domenica 22 ottobre – ore 17:00 – ore 19:00; domenica 22 ottobre ore 21:00 (Versione Originale Sottolineata)

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

venerdì 20 ottobre 2023

Rimini, Cineteca comunale, via Gambalunga 27

The years we have been nowehere

Un documentario di Lucio Cascavilla e Mario Piacentini

Dopo la proiezione incontro con i registi e attivisti di A cura di Mediterranea Saving Human.

Ore 21. Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/Tywhbn/

venerdì 20 ottobre 2023

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 – Rimini centro storico

Laboratori al Centro per le famiglie

Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per rinforzare la relazione tra adulto e bambini, condividendo esperienze e scoperte. Il prossimo appuntamento è venerdì 20 ottobre (Iscrizioni da venerdì 13 ottobre), ore 16.30: La pasta sabbia, dall’unione di sabbia e farina nasce un impasto dalla consistenza insolita. Laboratorio rivolto a bambini/e dai 23 ai 35 mesi.

Ore alle 16.30 Ingresso: gratuito su iscrizione obbligatoria

Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/?locale=it_IT

venerdì 20 ottobre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini San Giuliano

Oltre il confine

Rassegna L’Africa in noi

Un film drammatico di Alessandro Valenti, con Iaia Forte, Nicola Rignanese, Mabye Serigne Fallou, Mbaye Fatou Ndeye, Andrea Simonetti. Il film racconta la storia di due bambini africani che guardano le stelle e sognano di arrivare in Italia. Il loro mondo è raccontato come in una fiaba.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

sabato 21 ottobre 2023

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Bohemian Rhapsody

Proiezione del film BOHEMIAN RHAPSODY di Bryan Singer (USA, 2018, 134 minuti), che ripercorre la biografia del cantante Freddie Mercury, la voce che si celava dietro i più grandi successi dei Queen.

Singer ricostruisce l’ascesa della band attraverso le canzoni e il sound rivoluzionario. La visione del film si inserisce nell’ambito della mostra evento QUEEN UNSEEN – Peter Hince, visitabile dal 3 ottobre al 30 novembre al Fellini Museum di Rimini. La mostra svela aspetti inediti e sconosciuti dell’iconica band che ha segnato la storia della musica rock.

Ore 21 Ingresso libero Info: 0541 704494 www.facebook.com/cineteca.rimini/?locale=it_IT

da lunedì 23 a mercoledì 25 ottobre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano, 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Jeef Koons. Un ritratto privato

La Grande Arte al Cinema

Passando dall’America all’Europa e al Qatar attraverso varie decadi, il film è un’occasione per capire l’uomo che ha preso gli oggetti di uso quotidiano prodotti in serie e li ha trasformati nella più alta forma d’arte, elevando il loro status da ordinario a sublime. Attraverso le parole di Koons, della sorella, della moglie e dei figli, ma anche di critici, galleristi, artisti e studiosi come Mary Boone, Jeffrey Deitch, Massimiliano Gioni, Antonio Homem, Dakis Joannou, Stella McCartney, Andy Moses, Norman Rosenthal, Scott Rothkopf, Julian Schnabel, Linda Yablonsky, il docu-film conduce in un viaggio intimo nella mente di Jeff Koons, con l’obiettivo di scoprire cosa lo motiva oggi e cosa ha plasmato nel corso della sua carriera la sua incomparabile visione. Un mondo in cui gli oggetti quotidiani e la nostalgia per il pop del XX secolo trascendono le loro forme originali, si trasformano in opere d’arte, lasciando che lo spettatore guardi dentro le proprie riflessioni. I biglietti on line sono disponibili su: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: lunedì 23 e martedì 24 ottobre alle ore 21.00; mercoledì 25 ottobre alle ore 17:00 e alle ore 21:00 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

martedì 24 e giovedì 26 ottobre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano, 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Alessandro Serpieri riminese: uno scienziato che guardava al futuro

Alessandro Serpieri, di origini riminesi, fu uno scienziato, filosofo ed educatore dell’Ottocento, che contribuì con metodologia innovativa alle ricerche nei campi della fisica, astronomia, meteorologia, sismologia, botanica e fenologia. A lungo insegnante presso il Collegio d’Urbino e presso l’Università di Urbino, ebbe tra i suoi studenti anche il poeta Giovanni Pascoli. Nella ricorrenza del bicentenario dalla nascita, l’Università di Urbino, dove Serpieri ha svolto per molti anni attività didattica e di ricerca, sta coordinando un’iniziativa nazionale cui aderiscono numerose città: Rimini fra queste. Sono dunque previsti a Rimini due pomeriggi di studi, promossi dal Comune di Rimini e curati dalla Biblioteca civica Gambalunga in collaborazione con il Liceo Scientifico Serpieri, per approfondire rispettivamente gli aspetti didattico-letterari (martedì 24 ottobre) e scientifici (giovedì 26) della sua attività.

Orario: 15.30-18.30 Ingresso gratuito su iscrizione Info: 0541.704486 bibliotecagambalunga.it

MOSTRE

Fino a giovedì 30 novembre 2023

Fellini Museum (Castel Sismondo, Ala di Isotta), piazza Malatesta – Rimini centro storico

QUEEN UNSEEN – Peter Hince

I QUEEN come non li avete mai visti

Dopo lo straordinario successo di Torino e Gallipoli, arriva a Rimini – prima e unica tappa in Emilia-Romagna e Marche del tour europeo – la mostra evento che rappresenta un viaggio nel mito dei Queen attraverso gli scatti di Peter Hince, storico road crew della band e assistente personale di Freddie Mercury. Lontano dalla luce dei riflettori, la mostra svela alcuni lati inediti e sconosciuti dell’iconica band che ha fatto la storia del rock, raccontata dall’occhio ‘fotografico’ di chi li ha conosciuti per davvero, vivendoci in simbiosi per oltre 10 anni. La mostra espone oltre alle immagini di Hince anche la ricca raccolta personale di memorabilia, abiti, accessori, strumenti musicali, dischi e documenti, tutti rigorosamente originali, di Niccolò Chimenti, uno dei maggiori collezionisti europei dell’universo Queen, tra i quali spiccano l’asta del microfono utilizzata da Freddie Mercury nel suo ultimo concerto, una chitarra autografata di Brian May, un piatto autografato e le bacchette della batteria di Roger Taylor, le mitiche bretelle di Freddie, uno dei costumi utilizzati per il video di Radio Gaga e molto altro. Completa l’esposizione la proiezione di video in gran parte rarissimi e ormai irreperibili anche sul web. La mostra di Rimini è organizzata dalla Blu&Blu Network di Roma e dalla rivista Primafila Magazine, con il patrocinio del Comune di Rimini.

Orario: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato e domenica 10 – 19; chiuso lunedì non festivi. Ingresso a pagamento Info: 0541 793781 www.queenunseen.it

da martedì 17 a sabato 28 ottobre 2023

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Cervelli e stupefacenti

Un’esposizione di oltre 250 manifesti sul mondo delle droghe tra Scienza, Medicina e Legalità.

La mostra è promossa dall’U.O. Dipendenze Patologiche Ausl della Romagna- Rimini, dal Comune di Rimini e dalla Polizia Locale in collaborazione con la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo di Ravenna. L’iniziativa consiste nello sperimentare nuove modalità di comunicazione sul mondo delle sostanze stupefacenti, per superare luoghi comuni e pregiudizi al fine di far riflettere giovani, adulti e l’intera cittadinanza su questa tematica.

I servizi coinvolti accompagnano alla visione della mostra e alla fruibilità di materiali e contenuti in un’articolata narrazione tra storia, cultura, salute e legalità. In orario mattutino, tra le 10 e le 13, la fruizione della mostra è dedicata, previa prenotazione, alle classi 4 e 5 degli Istituti superiori del territorio e l’intervento si articola in incontro con esperti e visita guidata alla collezione della durata di 2 ore per ciascun gruppo classe.

Nelle ore pomeridiane, dalle 16 alle 19 come da orari apertura del Museo, è possibile organizzare visite guidate, previa prenotazione, dedicate a piccoli gruppi di adulti, genitori, operatori, insegnanti. Mercoledì 25 ottobre alle ore 16 è proposta una visita guidata dedicata a insegnanti, operatori del settore, educatori e a seguire dibattito sul tema comunicazione e sostanze dal titolo: “Una società senza droghe? Ai poster l’ardua sentenza! “alla sala posta al 3° piano Ala Nuova Museo. L’evento è dedicato ad una platea di massimo 45 persone, necessaria prenotazione, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Nelle giornate di sabato 21, domenica, 22, sabato 28 la mostra è gratuita e aperta alla libera fruizione per la cittadinanza con orario 10-13 e 16-19.

Info e prenotazioni: 0541 653101; 0541 668107 http://museicomunalirimini.it

dal 20 ottobre al 9 novembre 2023

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Favolosamente unici

Una mostra fotografica a cura di Luis A. Nigretti. Tutto gira intorno alla quindicesima edizione di un calendario speciale. Ha coinvolto, con devozione, i componenti dell’associazione “Volare Alto”, soprattutto i ragazzi e le ragazze con disabilità e i loro genitori, protagonisti del calendario, della mostra, della loro storia. Inaugurazione venerdì 20 ottobre dalle 19.00. Alle 20.30 proiezione del docufilm “Voliamo Alto”, sul tema della disabilità e dell’inclusione sociale. La mostra è allestita fino al 9 novembre e visitabile nelle giornate di apertura per gli appuntamenti di Ritorno all’Astoria.

Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria

dal 21 ottobre 2023

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Rimini 1993-2023: il funerale di Fellini nelle immagini inedite di Marco Pesaresi

Nel nome di Marco Pesaresi si aggiunge un nuovo capitolo al grande racconto per immagini che il fotografo ha costruito intorno alla sua città. A 30 anni dalla scomparsa del Maestro, il saluto di Rimini a Federico Fellini negli scatti di Marco Pesaresi. La mostra compone, infatti, il racconto del saluto della città al regista nelle 30 foto inedite scattate da Marco Pesaresi. In collaborazione con il Comune di Savignano.

Orario: da martedì a domenica 10.00-13.00 e 16.00-19.00; chiuso lunedì non festivi

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

fino a domenica 29 ottobre 2023

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Il cuore non si ferma

IN UTILE

Un mese di eventi con Cuore 21, nel primo anniversario del 7 ottobre 2022, in ricordo di Massimo Pironi, Romina Bannini, Alfredo Barbieri, Maria Aluigi, Rossella De Luca, Francesca Conti e Valentin, per condividere e far conoscere il proprio impegno quotidiano a favore della disabilità.

Ad un anno da quel tragico incidente sull’A4 che in un istante ha spezzato 7 vite, a Rimini è proposta la mostra “IN UTILE”, 21 quadri x Cuore 21, realizzati dai ragazzi dell’Associazione Cuore 21 grazie al contributo di Lorenzo Anzini in arte Loreprod. Due inoltre gli appuntamenti sabato 21 ottobre: il primo, di particolare interesse, il convegno “LA TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI”, alle ore 10.00, presso la Sala Massimo Pironi della Provincia di Rimini, in corso d’Augusto 231. Il convegno intende promuovere la conoscenza dell’amministrazione di sostegno e del Trust quale strumento di tutela patrimoniale delle persone con disabilità; è destinato prevalentemente alle famiglie e ai caregiver di soggetti deboli, nella prospettiva di agire per il meglio di questi ultimi sia “durante noi” che “dopo di noi”. Secondo appuntamento di sabato 21 ottobre “MASTRO GEPPETTO” fare/creare con il legno, laboratorio giocoso e creativo alle ore 16.00 a Rimini, Museo della Città.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10:00-13:00 e 16:00-19:00; lunedì non festivi chiuso.

Ingresso gratuito Info: 0541 793851 www.facebook.com/Cuore21.Centro21Riccione/?locale=it_IT

fino a martedì 31 ottobre 2023

Archivio di Stato di Rimini, Piazza San Bernardino, 1 – Rimini centro storico

Lo sventramento del Borgo San Giuliano nelle “Carte Stramigioli”

Una mostra documentaria sullo sventramento del Borgo San Giuliano nelle “Carte Stramigioli”. La mostra rimane aperta fino al 31 ottobre, negli orari di apertura dell’ufficio.

Orario: lunedi, mercoledì, venerdì: 8.15 – 13.45; martedì e giovedì: 8.15 – 17.15

Ingresso libero Info: 0541 784474 www.facebook.com/asrimini

Tutti gli aggiornamenti su www.riminiturismo.it

Comune di Rimini